Estamos en contra de la corrupción: Jesús Vizcaíno.

El candidato Independiente a la diputación local por el distrito seis, Jesús Vizcaíno Rodríguez, indicó que sus propuestas de campaña están en contra de la corrupción, dados los malos manejos que se presentan en las administraciones municipales, en este caso en el municipio de Cuauhtémoc.

“Nosotros creemos que la partidocracia, no solamente en Colima, sino a nivel nacional ha sido eje determinante en cuanto a la creación o a la formación de grupos delictivos, que consecuentemente traen problemas de inestabilidad en cualquier comunidad”.

Agregó, “vemos que tristemente los salarios de los funcionarios públicos, sobre todo de niveles altos, son ofensivos para la sociedad, donde los salarios mínimos no llegan ni siquiera a los 100 pesos”.

Al abundar sobre su lucha contra de la corrupción, dijo que de llegar a la diputación, propondrá revisar la ley de ingresos en el Congreso, “hacer una valoración transparente y equitativa en cuanto a la inversión de esos dineros que no son de los funcionarios, sabemos que son más de 16 mil millones de pesos los que llegan al estado como presupuesto federal y tenemos que ser vigilantes, no mantener compromisos con otros partidos políticos, en donde entre ellos no permiten la revisión de la cuenta pública de los municipios, porque el otro partido tiene el alcalde con algunos problemas, entonces se tapan entre ellos, queremos romper con esos compromisos de corrupción”, dijo.

Jesús Vizcaíno, dijo que en el tema del campo están apoyando la iniciativa que de alguna manera ha presentado el candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla precios de garantía para los cultivos básicos, “de esa manera estaríamos apoyando primero a la autosuficiencia alimentaria, bajando costos y presentando mejores opciones para la sociedad en general”.

Como lo percibe la ciudadanía por ser candidato independiente, Jesús Vizcaíno dijo que lo han visto con buenos ojos, “he visto la diferencia, la gente está harta de los partidos políticos, harta de la corrupción, de los malos servicios en las comunidades y lo vemos como una nueva alternativa, que pudiera marcar la diferencia, nosotros entramos sin compromiso con partidos, grupos o personas, el compromiso es con la sociedad”.

Recalcó que las principales demandas en la cabecera municipal y en todo el municipio de Cuauhtémoc, es básicamente la falta de agua potable, la gente está harta de los malos servicios, señaló.

Jesús Vizcaíno dijo que pedirán cuentas al Ayuntamiento, por la escasez de agua en todo el municipio, y sobre todo que transparenten las cuentas públicas, porque se incrementó la deuda pública en más de 25 millones de pesos, “queremos saber en qué se invirtió ese dinero”, dijo el candidato independiente por la diputación del distrito seis.

