Los motivos del voto.

Diversos personajes de la vida política nacional han expresado sus puntos de vista sobre los motivos de los ciudadanos para emitir su voto en las próximas elecciones nacionales, cito el más reciente del presidente Peña Nieto cuando dijo: el voto deberá ser con la cabeza y no con el estómago; la del secretario de Salud cuando dijo: existe rabia social de los ciudadanos para expresar su voto con riesgo de convertirse en u problema de salud pública, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando señala los riesgos de perder la estabilidad política y paz social por la violencia expresada en las campañas presidenciables. Los tres tienen razón en sus dichos, desde sus puntos de vista, pero, los mexicanos tenemos derecho a votar de acuerdo a nuestros sentimientos de aprobación o rechazo a los gobiernos que recibieron el mandato de cumplir con su obligación de proporcionar justicia y seguridad pública y en la medida del cumplimiento de sus obligaciones, cada gobierno recibirá el apoyo o rechazo de los ciudadanos.

Las campañas presidenciales de cada uno de los cinco candidatos están dirigidas a contener la ira nacional sobre las incompetencias del sistema político mexicano, para lograr un México en Paz, pues el Estado mexicano en sus tres Poderes y formas de Gobierno no son capaces de someter a los criminales y llevarlos ante la justicia, por ello, los mexicanos están rabiosos, y con justa razón, cuando no existe una acción gubernamental impulsada a mantener la seguridad pública nacional con resultados cuantificables, provocado la rabia nacional por la inseguridad al realizar las actividades cotidianas de cada mexicano y le dice Peña Nieto a los mexicanos: no te enojes y cuando vayas a votar, hazlo de manera inteligente, con la cabeza, no con el estómago; personalmente no puedo dialogar con el presidente, de poder hacerlo le diría: es el estómago el que le manda indicaciones a la cabeza para votar en pro o contra de un gobierno, siempre con la esperanza de lograr mejorar la calidad de las políticas gubernamentales.

Por su parte, el secretario de Salud se previene ante un posible problema de salud pública al observar un descontento social manifiesto en la mayoría de los mexicanos, tiene razón el secretario de Salud y se debe prevenir la cura de esta posible epidemia con modificaciones estructurales, en donde se ataque a la corrupción desde su origen en los partidos políticos cuando las partidocracias nombran candidatos al Congreso de la Unión y los alinean al gobierno evitando el sano equilibrio de los Poderes, así sucedió con el Pacto por México cuando cada dirigente partidista ordenaba a sus bancadas votar conforme a lo pactado con el gobierno existiendo siempre la aprobación de leyes por consigna y nunca por un voto razonado de los legisladores. Ahí está el ejemplo de la diputada federal Patricia Lugo Barriga, misma que hace un voto de conciencia en contra de la reforma energética, y la dirigencia nacional del PAN la castiga por su atrevimiento de votar en libertad. Y qué decir de la corrupción generalizada en los tres niveles de Gobierno, ahí están los desfalcos a las haciendas públicas estatales y municipales en donde se les comprueba los delitos como al anterior gobernador Mario Anguiano Moreno y se da el lujo de no regresar ningún centavo y sus demandas congeladas en las procuradurías federal y estatal. Si el Dr. Narro quiere evitar que la rabia social se convierta en un problema de salud pública, entonces, que desde su origen se combatan las causas estructurales que produce el encono social.

El presidente de la CNDH ve un peligro para la estabilidad política y la paz social por la violencia generalizada en que se desenvuelven las campañas, desde el voto del miedo hasta la violencia verbal en donde los candidatos y candidata se tupen duro y parejo todos contra todos y cuatro contra uno, puede ser natural en el trascurso de la campaña política, pero, de prologase y acentuarse las diferencias de l(a)os candidatos se corre el riesgo de terminar en tribunales los resultados electorales y el gobierno puede ganar la elección por los cuatro magistrados captados a su favor en el TEPJF.

El motor que mueve al voto ciudadano es el descontento social por los malos gobiernos desde el año 2000, se releja en un voto antisistema por el hartazgo social en contra la corrupción, inseguridad pública y pésima distribución de la riqueza en donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres y la mínima capilaridad social cuando solo tres de 10 jóvenes ascienden de estratos bajos a más altos en la formación de la sociedad mexicana.

NOTAS CORTAS

Buen estudio jurídico presentado por la diputada Adriana Mesina y el diputado Nabor Ochoa para lograr el exhorto del Congreso estatal al Gobierno de Nacho Peralta y solicite al titular de la SCT sea revocada la concesión a la empresa operadora de la carrera de paga Armería-Manzanillo, buena gestión en beneficios de los colimenses, de seguro existen actos de corrupción en la prolongación de la concesión, esperamos salga a la luz y se castigue a los culpables.

