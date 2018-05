Reforzar educación y valores, temas de comunidad: Ciria.

Infoecos/Colima

“Le vamos a entrar a trabajar en temas de educación, no solo en la calidad de la educación que reciben nuestros niños, sino que le apuesto a que entremos al tema de los valores”, señaló la candidata de la coalición Todos por Colima al distrito local 1, Ciria Salazar, refiriendo que “son temas importantes para la formación de la comunidad y algo importante es la educación que no está dentro del plantel, sino para la sociedad, formar y reforzar los liderazgos. Esto nos ayudaría a que se desarrollen en comunidad, no de manera solitaria, sino que tengan oportunidad de crecer en formación para la vida”.

Lo anterior, como resultado de conocer las inquietudes de vecinos colimenses, mediante las visitas casa por casa que ha realizado y en las que la preocupación por el futuro de los pequeños es una constante. “Sustentabilidad, empleo, son temas que están en nuestra agenda de trabajo y en breve daremos a conocer más temas que vamos a estar abordando. Hay cosas que un diputado puede observar en la calle pero que se pueden traducir en trabajo desde el Congreso; también existe el compromiso de representar los intereses del Distrito, acompañar gestiones que se tengan que hacer”.

Declaró que, ante todo, es una mujer responsable, mujer de palabra, que estará buscando los mecanismos para lograr una mejora real en diversas cuestiones que impactan en el colimense, las cuales ha vivido incluso de manera personal y que igualmente le han expresado en los recorridos.

En Colima se contabilizan alrededor de 115 escuelas en el Distrito 1, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, las cuales recibirán atención durante su gestión en el Congreso, comentó la candidata, al recordar con nostalgia su paso por la escuela primaria general ubicada en la colonia El Moralete y los miles de niños que acuden a estos espacios en busca de una preparación.

