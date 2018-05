Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Organizar nuestro tiempo.

En los últimos días tuve oportunidad de ver dos películas de género religioso.

“San Pablo, Apóstol de Cristo”, apegada a lo que San Lucas narra en los Hechos de los Apóstoles, exhibida en pocas salas de Cinépolis, totalmente llenas. Muy interesante para todos los cristianos (católicos, ortodoxos y protestantes), que muestra todo lo que padecieron los primeros cristianos, con lo que podemos concluir que si bien todavía en la actualidad hay muchos seguidores de Cristo perseguidos en varios países del mundo, en nuestro medio, resulta relativamente sencillo tratar de seguir su doctrina.

“Fátima, El Último Misterio”, cuya primera aparición celebramos precisamente el 13 de mayo, exhibida en pocas salas de Cinemex, con poca asistencia, al menos cuando fuimos nosotros. Es un documental encuadrado en la historia de una mujer que con la pérdida de su hija, se alejó de Dios. Más, para católicos piadosos, al relacionar diversos hechos del siglo XX con las consagraciones a la Virgen que se hicieron o dejaron de hacerse, atendiendo lo que había pedido la Virgen, pudiendo resultar para algunos una película “amarillista”.

Si bien la tecnología puede resultar de gran ayuda y ahorrarnos mucho tiempo en diferentes actividades, puede también distraernos de otras más importantes, como son las relaciones personales para con nuestros seres queridos. ¿Cuánto tiempo dedicamos actualmente a ver, analizar y/o contestar mensajes, whatsapps, twitters, Facebook, correos electrónicos, Instagram, etc.?, y no se diga a los que juegan en dispositivos o pasan horas frente a la televisión. Pero cuando se nos pide que hagamos algo, “no tenemos tiempo”.

El tiempo es sin duda un recurso limitado, que nos da la impresión de que pasa más rápido cuando terminó nuestra vida de estudiantes y conforme vamos madurando o envejeciendo, aunque con la vorágine de la vida moderna, una de las cosas que casi no nos detenemos a pensar es en cómo se nos pasa el tiempo mientras tratamos de resolver la interminable lista de asuntos pendientes, que no nos permite disfrutar de la vida ni mejorar como personas, dándonos tiempo para descansar y disfrutar de la misma.

Conviene revisar nuestra escala de valores, la relación de lo que, en lo personal, consideramos más importante por encima de lo menos valioso, y conscientemente dedicar más tiempo a lo que más nos interesa y menos esfuerzo o, de plano, prescindir de lo que no importa mucho que dejemos de hacer. Dos grandes errores en la organización del tiempo: 1) No saber decir no y 2) Posponer las actividades más importantes para cuando se tenga calma, o cuando podamos terminar otras que requieren menos concentración y esfuerzo, como las que mencionamos dos párrafos antes: revisar y contestar whatsapps, mensajes, correos, etc.

Hasta la próxima semana.

ferfvelv@prodigu.net.mx

Comentarios