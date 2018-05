Estudiante colimense recibirá premio internacional, en Corea.

Infoecos/Colima

El pasado martes 1 de mayo, el M.C. Héctor Manuel Uribe Vargas, estudiante colimense de Doctorado (PhD) en Electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en Puebla, Puebla, bajo la asesoría del doctor Joel Molina, se hizo acreedor a un premio por parte del 18th International Conference of Atomic Layer Deposition.

Este premio se le otorgará a Héctor Manuel Uribe Vargas como finalista al mejor Student Paper Award, conferencia que se realizará del 29 de julio al 1 de agosto de 2018.

Este premio reconoce a los mejores participantes de este prestigioso foro, donde se presentan las novedades científicas más importantes en este ramo de la ciencia, (link del Congreso & Premio: https://ald2018.avs.org/awards/).

El trabajo a presentar en este congreso está titulado “Room-temperature Resonant Tunneling by Band-offset Engineering of Nanolaminated High-k Oxides Deposited by Atomic-layer Deposition” y ha sido seleccionado de entre más de 500 trabajos a nivel internacional, como uno de los cinco finalistas, dentro de los que destacan investigaciones realizadas en universidades de Estados Unidos, España y Finlandia.

La investigación realizada por este estudiante colimense, está centrada en la fabricación de dispositivos semiconductores nanoestructurados utilizando la técnica de depósito por capas atómicas (ALD), y utiliza materiales amorfos para lograr el fenómeno de tuneleo resonante a temperatura ambiente, el cual puede ayudarnos a mejorar características de desempeño y confiabilidad en tecnología lógica avanzada.

El colimense Héctor Uribe tiene programada su presentación en dicho Congreso el lunes 30 de julio del presente a las 14:00 horas, tiempo local de Corea del Sur. Está muy contento por poder representar con orgullo a Colima y a México, resaltando que hay mexicanos talentosos interesados por seguir contribuyendo a la ciencia.

