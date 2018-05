Interés Público.

INSTITUCIONES DAÑADAS

El asesinato de Gerardo Mendoza, presunto homicida intelectual del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Cevallos, daña seriamente la credibilidad de las instituciones de seguridad pública en México, pues de acuerdo a información de la Fiscalía, murió al interior del penal de Puente Grande, producto de una serie de golpes por parte de un recluso.

Según la información de la dependencia, el homicidio ocurrió el sábado por la noche, cerca de la cocina del complejo carcelario. Por los indicios encontrados en el lugar, Gerardo Mendoza presuntamente murió durante una riña en la que fue atacado con una rama por otro interno. El reo que agredió a Gerardo Mendoza fue detenido por custodios del penal y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Hasta las últimas horas de ayer, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no informó sobre los resultados de la necropsia practicada al cadáver.

Gerardo Mendoza fue detenido como principal sospechoso del homicidio del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos, ocurrido el 21 de noviembre de 2010.

La detención se realizó en las inmediaciones del rancho Guamúchil, en el municipio de Ixtlahuacán, en Colima. Participaron elementos de la Policía Federal y de la Marina Armada de México. Fue un operativo exitoso, pues no se disparó una sola bala. La PGR detalló que el supuesto homicida del político era uno de los principales traficantes de drogas sintéticas a Estados Unidos, también libraba una cruenta batalla con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes.

En una entrevista que sostuvo el fiscal de reinserción del estado de Jalisco, Carlos Samudio, con el periodista Ciro Gómez Leyva, reveló que Gerardo Mendoza fue asesinado luego de que rozó sus hombros en la escalera del dormitorio con Juan Pablo “N”, quien se encuentra a disposición del ministerio público.

El reo está identificado y en investigación; se encontraba preso por robo calificado. A través de sus redes sociales, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa expresó que “Gerardo Mendoza, asesino del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, fue capturado y asesinado en el penal. ¿Cómo es posible que no hayan protegido a un testigo tan importante? Posiblemente su testimonio se hubiese encaminado a altas esferas de poder, exgobernadores por ejemplo”.

Independientemente de cualquier conjetura y las suspicacias generadas por este hecho delictivo, es inaudito que las autoridades penitenciarias de Jalisco no tomaran precauciones, en especial porque Gerardo Mendoza cometió un delito del fuero federal, por lo que nada tenía que hacer mezclado con presos del fuero común.

Aunado a eso, Gerardo Mendoza era una pieza clave para conocer el móvil del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos, que ahora pasará a ser uno más de los crímenes irresolutos en nuestro país. Este tipo de hechos lastiman de manera irreversible la imagen de las instituciones públicas, particularmente las de seguridad pública, máxime cuando se atraviesa por una etapa de incertidumbre y falta de credibilidad, lo que fortalece el discurso incendiario y antisistémico de quienes ven un México con instituciones corruptas.

Al fortalecerse este discurso, de que las instituciones mexicanas están roídas por la corrupción, se abre la puerta a la demagogia, de quienes abogan el derrumbe de las instituciones para erigir, en su lugar, la figura del caudillo, del héroe que sólo con el poder de su influencia personal acabará con la corrupción.

Ahora que más requieren las instituciones reflejar certidumbre y fortaleza legal, el asesinato de Gerardo Mendoza nos recuerda que falta mucho por hacer en materia de fortalecimiento del estado de derecho, así como para consolidar nuestras instituciones.

OLDENBOURG CRECE

De los candidatos por la alcaldía de Colima, quien ha demostrado un mayor crecimiento en las preferencias electorales es Walter Oldenbourg. Hay que tener en cuenta, para esto, que antes de la campaña, Walter era conocido sólo por el sector empresarial, por lo que no tenía un contacto importante con las estructuras partidistas ni tampoco con los ciudadanos.

Por eso es significativo que pasara de un lejano cuarto lugar, a colocarse en el tercer lugar de las preferencias, muy cercano de Héctor Insúa, quien continúa bajando en las estimaciones de las encuestas. De acuerdo a la última encuesta de Celexis, Leoncio Morán mantiene el primer lugar en las preferencias electorales, frente a un Héctor Insúa que está en el segundo lugar -pero a la baja- y Walter Oldenbourg, quien crece cada vez más, ubicándose en el tercer lugar.

El objetivo de la encuesta es detectar la intención de voto entre los candidatos para la alcaldía de Colima. Para la encuesta se utilizaron códigos telefónicos que comprenden una clave lada seguida por un prefijo de varios dígitos; se recabaron diez mil números al azar de un universo de 30 mil números telefónicos, aproximadamente, utilizando los diez mil números se marcaron al azar -por medio de un servidor localizado en EUA- los necesarios (400 encuestas) para terminar el estudio.

Se tuvieron 400 Activos con un margen de Error = +/- 4.87%, un Nivel de Confianza = 95% y una Tasa de Rechazo = 44.9%. Para la encuesta se preguntó: “Si la elección para la alcaldía de Colima fuera el día de hoy, ¿usted por quién votaría?”. De acuerdo a Celexis, Locho se mantiene en el primer lugar de las preferencias y aumenta su ventaja sobre el segundo lugar, Héctor Insúa.

Asimismo, el tercer, cuarto y quinto lugar, es decir, PRI, Panal y Morena, respectivamente, se encuentran en un empate técnico, y quizá el que más sorprende es Walter Oldenbourg, al incrementar su intención de voto por varios puntos desde la última encuesta.

Esto refleja la buena aceptación del candidato con la ciudadanía. Por otro lado, si bien es cierto que el PRI es el partido con el mayor porcentaje de rechazo ciudadano, sin la militancia priista, sin el trabajo de la estructura, de la base, difícilmente Walter ganará la Presidencia Municipal de Colima. Esto no sólo se limita al PRI, sino también al PAN, partido que también tiene una estructura muy bien definida.

Sin embargo, a diferencia del candidato priista, Héctor Insúa tiene una fuga de votos del PAN, los cuales se dirigen al expanista y ahora líder de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán. Del mismo fenotipo político al de Insúa, Leoncio Morán resulta más atractivo para la base panista, que, sabe, tendría posibilidades de ingresar al gobierno del Locho.

De ahí la importancia de que los candidatos integren de la manera más genuina y eficiente a las bases de sus partidos dentro de su plataforma de gobierno. El voto duro aún es fundamental dentro de las elecciones, particularmente en las locales y más en la correspondiente a la Presidencia Municipal de Colima, cuya lógica política no se puede desvincular del 2021.

AMLO Y ANAYA, BAJO SOSPECHA

En una elección de contrastes en las propuestas y los perfiles, historias y decisiones, los candidatos presidenciales Andrés Manuel y Ricardo Anaya tienen antecedentes que ponen bajo serias sospechas su legitimidad y compromiso real de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son los datos que vemos en ambos casos?

Por un lado, Ricardo Anaya tiene los siguientes antecedentes: una familia viviendo en Atlanta con cargo a un ingreso que no fue revelado en su declaración “3 de 3”, pues con lo declarado no le alcanza para financiar los gastos de allá. Eso se comprueba con lo expuesto en su “3 de 3”. Tiene, además, una fundación al amparo de la cual construye un edificio y que, como funcionario público, compra una nave industrial y que posteriormente vende a una empresa fantasma.

Estos señalamientos, por sí solos, ameritan una revisión a fondo. Sin embargo, desde el discurso político, Ricardo Anaya se ha asumido como una víctima y con argucias evade responder a estos señalamientos, cuya contundencia desaceleraron y revirtieron sus tendencias electorales. Todos estos señalamientos son ciertos, veraces y el panista no los ha podido responder.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, su declaración “3 de 3” peca de inocuidad, pues dice no tener ningún patrimonio, que de entrada ya es una cuestión muy importante, ya que en el momento de contrastarse con el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, resulta que es mentira lo expresado.

López Obrador lleva años sin decirnos a los mexicanos cuáles son sus ingresos, cómo vive y qué tiene, estas preguntas cobran una gran relevancia si se considera que es dueño de un partido político, en el cual se manejaron, en los últimos años, más de tres mil millones de pesos, y donde trabajan, con cargos directivos, sus hijos y la mitad de sus hermanos.

Cualquiera de estos señalamientos en el candidato José Antonio Meade, hubieran sido escandalosos y habrían causado el repudio general. ¿Imagínense que Meade colocara en puestos a sus hijos o familiares en las dependencias donde estuvo, a costo de la nómina pública? Hubiese sido un escándalo sin parangón.

En una campaña de contrastes de trayectorias, las decisiones de los candidatos y esos señalamientos deben explicarse y esclarecerse. Y en el futuro se deben implementar los mecanismos que prevengan este tipo de situaciones, las cuales generan suspicacias y ponen en entredicho la probidad de los candidatos.

Hasta el momento, José Antonio Meade es el único candidato a la Presidencia de la República que ha presentado la “7 de 7”, un documento que incluye su declaración patrimonial, de intereses, fiscal y la opinión técnica de un contador público certificado que acredita la congruencia de su evolución patrimonial.

El quinto elemento adicional en su declaración son las consultas a los Registros Públicos de la Propiedad en todos los estados del país, con la finalidad de transparentar que los únicos bienes que posee son los declarados. Acreditó, además, que no existen otras fuentes que incrementen su patrimonio, por lo que solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un informe integral de su situación y comportamiento fiscal.

Afirmó que la respuesta le permite corroborar que está activo en el Registro Federal de Contribuyentes desde el 25 junio de 1986, en el que también acredita que no está dado de alta como socio o accionista en otro registro federal, que no es representante legal de cualquier ente, que no ha emitido facturas, y que no tiene en este momento algún crédito hipotecario.

Tampoco está reportado como proveedor, no tiene créditos fiscales, no ha recibido dividendos de instituciones financieras y su estatus fiscal es de localizado. Como séptimo elemento, todos los documentos fueron cotejados por un notario público, quien dio fe de la veracidad de la información que sirvió de base para su “7 de 7”. Ningún otro candidato se ha prestado a este ejercicio de escrutinio y transparencia, ¿cuál es su temor?

MAGISTERIO COMPROMETIDO

Este 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro, fecha en la que se conmemora, reconoce y felicita a las maestras y maestros, quienes son los cimientos del sistema educativo. El magisterio colimense, tanto los maestros de contrato, como los que están representados por las secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SE), se han caracterizado por tener un gran compromiso a favor de la educación de la niñez colimense.

En los resultados de las evaluaciones, las y los docentes del estado suelen descollar por sus buenos resultados. Son cerca de 13 mil trabajadores de la educación en la entidad, en un sistema educativo donde se instruyen más de 120 mil estudiantes del nivel básico, por lo que el trabajo de coordinación de la Secretaría de Educación (SE) del estado es ingente y exige una gran responsabilidad.

El secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, ha tenido la destreza y la inteligencia política para hacer equipo con el magisterio en Colima. Uno de los grandes logros de Flores Merlo fue normalizar la relación institucional entre la SE y el SNTE, profundamente dañada por las decisiones tomadas por el anterior secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas.

Pero los resquemores de antaño desaparecen con la afabilidad de un funcionario que representa la calidez humana del gobierno de Ignacio Peralta, pues Jaime Flores Merlo, con su vocación educativa y del servicio público, siempre ha reconocido la importancia estratégica del magisterio en el desarrollo del estado.

Esta fecha es propicia para refrendar el compromiso entre la autoridad y el magisterio colimense a favor de la educación de miles de niños, niñas y jóvenes. De ahí la importancia de continuar la implementación de la reforma educativa, sin dejar de lado su perfeccionamiento a favor de la comunidad escolar.

Ahora, más que nunca, los padres de familia, docentes y estudiantes deben reflexionar sobre la importancia de la educación, pero sobre todo de defender y mejorar el marco legal constitucional que garantice una mejor formación y capacitación de los docentes, así como más recursos para mejorar las condiciones de los planteles escolares.

La reforma educativa ha permitido, en los últimos tres años, que se invirtieran más de 600 millones de pesos en infraestructura educativa. La reforma plantea grandes beneficios, pero también retos importantes. Como toda ley, es perfectible, pero sólo se alcanzará su perfeccionamiento si los docentes, padres de familia y estudiantes colaboran en esto, siempre con la atinada coordinación y acompañamiento de la autoridad educativa.

