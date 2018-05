A los políticos no les interesa combatir la corrupción: Abaroa.

Infoecos/Villa de Álvarez

Aparentemente a los ciudadanos ha dejado de interesarles o se han “acostumbrado” a que los políticos y los servidores públicos sean corruptos o queden impunes de los ilícitos que cometen, afirmó la candidata al Senado, María Elena Abaroa López, abanderada de la coalición PAN-PRD-MC.

En conferencia de prensa, invitó a los colimenses a no acostumbrarse a la corrupción y a la impunidad, condiciones que desde su punto de vista alientan el clima de inseguridad que todos padecemos.

“No nos debemos acostumbrar a que un político se robe el dinero, no es algo a lo que nos debemos de acostumbrar, ni a que digamos que roben menos. No nos debemos de acostumbrar. Los políticos no se deben de robar ni un sólo centavo”, insistió.

Bajo estas condiciones, la aspirante al Senado mencionó su proyecto de tres ejes para combatir eficazmente la corrupción: respetar el estado de derecho y que se cumplan las leyes; la no prescripción de los delitos que cometen los funcionarios públicos y cárcel para los corruptos.

“Si alguien ha infringido la ley, lo que merece es la cárcel; es una exigencia de toda la sociedad, de que la corrupción debe de pagarse, y desde luego, si alguien se roba dinero y se queda tranquilamente paseándose en el extranjero, es importante que devuelva los recursos que tanta falta le hacen a este estado y tanta falta le hacen a este México”, señaló.

