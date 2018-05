Transporte escolar gratuito a comunidades rurales: Walter.

Infoecos/Colima

Walter Oldenbourg Ochoa, candidato a presidente municipal de Colima por la coalición “Todos por Colima”, dio a conocer que durante su administración se brindará transporte escolar y médico gratuito en las zonas rurales del municipio.

Señaló que comunidades como Estapilla, Las Tunas y Tinajas no cuentan con instalaciones de secundaria y preparatoria, por lo que los estudiantes se trasladaban en un camión del ayuntamiento, sin embargo, en este momento no cuentan con ese servicio.

“El municipio les debe mucho a los jóvenes. Me comentan que tiene más de un año sin funcionar el camión, me dicen que ya está el presupuesto de un camión nuevo, pero el municipio no lo ha entregado”, señaló.

Destacó la importancia de que los jóvenes puedan asistir a sus clases y que no caigan en factores que los haga alejarse de sus estudios, por lo que aseguró que el transporte no será una excusa durante su administración.

En ese mismo tema, otra de las necesidades más sentidas por los habitantes de las comunidades rurales, es la solicitud de apoyo para poder trasladarse a sus citas médicas en la ciudad de Colima.

“Nosotros proponemos una unidad móvil médica, en la cual podremos ir a las comunidades rurales o la periferia de la ciudad, para llevar a las personas a los hospitales, donde tienen que recibir sus atenciones médicas”, aseveró.

Walter Oldenbourg reiteró que el transporte médico y escolar será gratuito durante su administración, para lo cual se levantará una base de datos de las personas que serán usuarias de este servicio y habrá coordinación con las instituciones médicas.

“Nosotros proponemos la oportunidad de que vayan a la escuela sin ningún costo para ellos. Esas son las acciones que debemos generar, no solamente un festival en la ciudad, también debemos generar opciones para que los muchachos vayan a la escuela y las personas a sus citas médicas”, finalizó.

