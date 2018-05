AMLO es el candidato de la delincuencia: Priego.

Infoecos/Colima

Gerardo Priego Tapia, vocero nacional de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia por la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), dio el banderazo de salida a la estrategia de recoger el “voto útil” para su causa, en la búsqueda de atraer a los simpatizantes de Margarita Zavala, del Bronco (Jaime Rodríguez) y a los que han votado por el PRI, además del “bonche de indecisos”.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Priego Tapia explicó que para los indecisos, se hará un contraste entre las propuestas de AMLO y las de Ricardo Anaya, mientras que para el resto se hará una invitación a elegir “subirse” al un proyecto de país que, aunque requiere corregir muchas cosas, tiene que acabar ya con la violencia y evitar que llegue a ser presidente el “candidato de la delincuencia”.

Bajo este escenario, reconoció que a menos de 40 días de la votación, el candidato de la coalición Por México al Frente debe terminar de presentar sus propuestas a los ciudadanos, la “sopa del futuro” o del rumbo del país en los próximos 30 años y la “sopa del pasado, que huele mal porque está podrida”, porque del otro lado se han reclutado como candidatos no solo a políticos delincuentes, sino a delincuentes criminales señalados por diferentes delitos.

“Esta impresentable estrategia de Andrés Manuel de reclutar delincuentes en diferentes partes del país, algunos muy visibles como los que integran la lista de candidatos al Senado y otros no tan visibles, como al líder de Los Rojos en Morelos, detenido por secuestro y asalto o al candidato que le mataron en Guanajuato por ser también secuestrador y asaltante o al hijo del ex gobernador Vallejo de Michoacán que negociaba asuntos de gobierno mientras bebía cervezas con La Tuta”, alertó.

Priego Tapia afirmó que estas acciones junto con la amnistía propuesta por AMLO en Guerrero, es una convocatoria o invitación abierta a los delincuentes, y además ya también les dio candidaturas como muestra de buena fe, y posiciones importantes en puestos claves.

Mencionó que su potencial secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox, vivía en la casa de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos.

“Si unes los puntos de sus reclutados, de la secuestradora, de la amnistía que prometió en la montaña de Guerrero, si lo juntas, eso se nos hace una apuesta muy peligrosa”, lamentó.

Aseveró que la obsesión lo ha llevado a AMLO a “subir de todo” a sus candidaturas, desde gente cercana a Elba Esther Gordillo, incluidos los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con todo y su violencia, Napoleón Gómez Urrutia o Teodora Concepción, con 48 señalamientos por secuestro.

HASTA LA MADRE

El Vocero Nacional de Ricardo Anaya reconoció que la gente “ya está hasta la madre, y precisamente este hartazgo es el que eleva en las preferencias a su competidor (AMLO), no sus propuestas.

Opinó que este mismo hartazgo es lo que nubla la visión y el razonamiento de mucha gente que dice que ahora le darán la “oportunidad” de gobernar al tabasqueño, luego de haber tenido en el gobierno al PRI, al PAN y al tricolor de regreso.

“Lo que yo les digo es que hace 18 años las mismas personas pensaron que AMLO no era lo suficientemente bueno y por eso le dio su voto al PAN; lo mismo ocurrió cuando eligió votar por el PRI para que saliera igual de ladrón que siempre y por eso, la decepción con el tricolor y la molestia con el PAN por dejar pendientes, eso no hace al tabasqueño un buen candidato, ya que sigue siendo el mismo que ahora está peor, porque ya no lucha por defender sus ideales, sino que está obsesionado con el poder”, alertó.

SITUACIÓN DE COLIMA

El también exdiputado federal opinó que Colima sufre una crisis de inseguridad y violencia “porque debe haber una alianza entre delincuentes y autoridades; esto no quiere decir que en todo el gobierno, pero sí algunos de sus representantes, lo que quiere decir que algunos regidores, alcaldes, policías, jueces o alcaldes están coludidos”, opinó.

“En un estado de 10 municipios y 700 mil habitantes, el más pequeño en términos de población, no hay ninguna explicación para esta situación, ya que la orografía no es un obstáculo y por ser un lugar pequeño no tienes a dónde escapar”, resaltó.

Destacó que de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ocupa el primer lugar en feminicidios, homicidios y robos a casa habitación. Reseñó que el segundo “dolor” de los colimenses después de la inseguridad es la falta de generación de empleos, solo por arriba de la corrupción.

VOTO ÚTIL

Finalmente, Gerardo Priego manifestó que dentro de la estrategia para sumar el “voto útil”, invitarán a sumarse al proyecto de Ricardo Anaya a los priístas desmotivados porque aunque el Gobierno en Colima es del PRI, los problemas de inseguridad y violencia les generan inconformidad.

Agregó que lo mismo se intentará al interior del PAN, luego de la situación entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala; mientras que con los militantes del PRD se les hará ver que está en juego algo más grande que cualquier cosa que tengan en discusión: poner en riesgo los dos modelos de país que están en el debate de los candidatos en elección.

“Los invitamos a que se sumen a la única propuesta de futuro que tiene hoy el país”, agregó.

Y puntualizó que el reto es que los que voten por Ricardo Anaya voten por los partidos del “Frente por México” y que también quienes hayan decidido votar por los candidatos de esta coalición, le den su voto a Anaya Cortés.

