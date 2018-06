Voto joven favorecerá a Meade: Romero.

Infoecos/Colima

Para el Coordinador Nacional de la Campaña Juvenil del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Manuel Romero Coello, en la jornada electoral del próximo 1 de julio “el voto de la juventud mexicana favorecerá a José Antonio Meade, pues “es el único que ofrece oportunidades y no dádivas como lo hacen otros candidatos”.

Romero Cuello ofreció este jueves una conferencia de prensa como parte de la avanzada de la gira proselitista que realizará el abanderado de esa coalición por el estado de Colima.

El exdirector general del Instituto Mexicano de la Juventud encabezó diversas reuniones con jóvenes priístas y entregó nombramientos a la estructura juvenil de la campaña presidencial de Meade, así como participó en el foro “El México de las y los jóvenes”, en Manzanillo.

El coordinador nacional de la campaña juvenil de José Antonio Meade detalló los compromisos que el candidato de la coalición Todos por México ha hecho para los jóvenes de México y del país.

COMPROMISOS CON LOS JÓVENES

El exfuncionario federal hizo una síntesis de los diversos compromisos que Meade Kuribreña ha asumido con la juventud de México, entre ello, dijo, ha propuesto la cobertura universal de preparatoria, garantizando un lugar a todo el que quiera acceder a la educación superior.

También ha ofrecido el mayor número de becas para estudiar en el extranjero, así como créditos accesibles para todos los jóvenes emprendedores.

Habrá todo el apoyo para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar con el modelo dual, desarrollar su talento y construir la vida que quieren, así como más y mejores fuentes de trabajo para quienes se integren al mundo laboral.

Dijo que eso es lo que quiere la juventud mexicana, “no quiere dádivas, sino oportunidades, como las ofrece López Obrador, candidato a presidente por Morena.

Añadió que la juventud no se merece que se le dé algo, solo para que estire la mano.

“Creo la juventud quiere piso parejo, condiciones de igualdad, condiciones de oportunidades para alcanzar su propio desarrollo”.

Dijo que por ello es necesario reflexionar bien el voto, el cual no se le puede dar al proyecto de López Obrador, “que promete cosas que no va a poder cumplir, sino que le dice a la gente lo que ésta quiere escuchar y no hay cómo hacerlo, con temas de subsidio que le falta el respeto a la juventud.

“Debemos darle la confianza a Meade a quien es un hombre honesto que no se le ha creado un chisme o escándalo de corrupción”, concluyó.

