Reporteros colimenses se suman a protesta por asesinato de periodistas.

Reporteros de diversos medios de comunicación del estado se sumaron este viernes a la Jornada Nacional de Protesta por “la violencia que se viene registrando hacia los comunicadores en el país” y exigieron “un alto” a las agresiones en contra de este gremio.

Periodistas de diferentes estados de la República se manifestaron contra la violencia hacia el gremio en donde el comunicador Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior en Tamaulipas fue asesinado a golpes, convirtiéndose así en la sexta víctima de la violencia del gremio periodístico en el año.

La protesta de los comunicadores colimenses se realizó en la zona Centro de esta capital, frente a Palacio de Gobierno, para reclamar justicia para todos los crímenes cometidos contra la prensa en México.

Al respecto, Juan Carlos Flores Carrillo, presidente de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip) en el estado, dio a conocer que la muerte de Héctor González “nos indigna y nos enoja como lo han hecho cada uno de los homicidios de nuestros compañeros a lo largo de todo el país.

“Héctor es el sexto periodista asesinado en este año 2018; son 42 los comunicadores asesinados en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La suma ya se eleva a más de 140 periodistas asesinados y desaparecidos en México del año 2000 al presente. ¿Hasta cuándo seguirán la muerte, las amenazas, la censura?”, dijo.

Flores Carrillo señaló que México se ha transformado en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, que no es otra cosa que informar lo que ocurre.

“Hace cuatro días fue el homicidio en Monterrey de la colaboradora de El Financiero, Alicia Díaz. Diez días antes fue el de Juan Carlos Huerta, en Villahermosa, -justo el día que conmemorábamos un año del homicidio de Javier Valdez-. Enero, febrero y marzo fueron meses con sus respectivos periodistas muertos. Tenemos un promedio de un periodista asesinado al mes. También nos falta Agustín Silva, desparecido en Oaxaca en enero”, sostuvo.

El presidente de la Copip añadió que “vivimos en un duelo eterno: no paramos de llorar a quienes nos faltan. Cada asesinato pega distinto. Algunos reabren pesadillas o heridas en quienes hemos vivido la pérdida de un colega conocido o amigo.

“Como gremio –continuó- hemos buscado reaccionar de diversas formas frente a ese dolor y esa sensación de vulnerabilidad en nuestra profesión.

“Hacemos textos, fotografías, libros y documentales desde nuestras trincheras. Nos levantamos al día siguiente y hacemos el periodismo que sabemos hacer con mayor compromiso, pensando que así realizamos un pequeño homenaje a los que nos han sido arrebatados y siguen en la impunidad. Incluso, como hoy, salimos a protestar a las calles. Sin embargo, parece que nada cala, nada alcanza”.

Reclamó que con cada colega amenazado, desaparecido o asesinado, han obtenido palabras vacías y simulación, instituciones fachada “que no cumplen ni sus más básicos objetivos de proteger a nuestros compañeros, y la muestra está en que nos siguen matando aún estando bajo resguardo del Estado”.

Mencionó que las elecciones no auguran nada bueno.

“Entre más se acercan, más miedo hay. Tampoco estamos en la agenda de los candidatos. La defensa del derecho a informar, tan elemental en una sociedad democrática, no reditúa votos, no mueve masas, no le importa a ninguna autoridad en turno o a quienes aspiran a serlo”.

En tanto, Juan Ramón Negrete Jiménez, representante de la Feparmex en Colima, señaló que hay un locutor y dos administradores de una página de noticias desaparecidos en Tecomán, donde no se han dado a conocer los avances de la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Demandó a las autoridades a tomar medidas para garantizar el libre ejercicio periodístico y que el llamado sea escuchado.

