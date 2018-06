Taxistas de Tecomán ya no pagarían por cursos de capacitación: Noé Pinto.

Infoecos/Tecomán

El candidato a la diputación de Tecomán, por el distrito 15, de la alianza PRI-PVEM, Noé Pinto de los Santos, se comprometió para que los operadores de taxis ya no tengan que pagar más, la cantidad de 200 pesos, por un curso de capacitación al cual asisten por parte del gobierno, “este cobro no está en la ley, y no permitiremos que los sigan aportando,” señaló.

Además, dijo que una vez llegando a la diputación, con el apoyo de los candidatos de la coalición “Todos Por Colima”, acercará a Tecomán los trámites que realizan los taxistas en Colima capital.

Noé Pinto, en una reunión que sostuvo con el gremio de taxistas, acompañado de la candidata a la Presidencia Municipal, Eloísa Chavarrías, la candidata al senado, Gaby Benavides, los candidatos a la diputación por el distrito 10, Adriana Mesina, por el distrito 16, Óscar Ávalos, y el líder de los taxistas, Armando Reina, dijo que los choferes de taxi, ya no tendrán que asistir a la ciudad de Colima a realizar sus trámites.

“Les vamos a pedir y exigir que los tramites se realicen en el municipio, ya que es de mucho riesgo trasladarse a la cuidad de Colima, solo porque Tecomán no tiene las oficinas para que realicen los tramites de sus vehículos aquí mismo”, mencionó.

