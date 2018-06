Ley de Colonias Protegidas busca reactivar casetas policiacas: Nico.

Infoecos/Colima

Previo a un recorrido casa por casa que realizó por la colonia Las Amarillas, Nicolás Contreras Cortés explicó que la propuesta de Ley de Colonias Protegidas, de la coalición Todos por Colima, contempla las casetas de vigilancia policiaca, ahora bajo el esquema de unidades de respuesta inmediata.

“Como coalición Todos por Colima, los candidatos hemos presentado una propuesta para crear la Ley de Colonias Protegidas, que se impulsará desde el Congreso, la cual parte de experiencias exitosas de vecinos organizados en materia de protección de los lugares donde viven”, señaló Contreras Cortés.

El candidato a diputado local por el segundo distrito indicó que la propuesta de Ley de Colonias Protegidas recoge algo que a principios del actual milenio fue muy exitoso: las casetas de vigilancia policiaca situadas en lugares estratégicos, donde la gente sabía que podía contar con repuesta inmediata en caso de requerirse la acción policial.

“Esta propuesta tiene como objetivo reconocer la capacidad de los habitantes de las colonias y los barrios de organizarse en materia de protección vecinal, pero ahora con la participación de las policías municipales y la estatal, para enfrentar con mayor éxito la prevención de los delitos, principalmente el de robo”, indicó Contreras Cortés.

Apuntó que el planteamiento de los candidatos de la coalición Todos por Colima contempla la participación de las 10 policías municipales, que ofrecerían respuesta inmediata ante el llamado de alerta de los vecinos por algún hecho delictivo menor, y del Gobierno del Estado mediante el C4 y la Policía Estatal, para atender incidentes mayores.

“La gente no quiere más ver a las autoridades de los diferentes niveles echarse la culpa unos a otros en el tema de la seguridad, la gente nos llama a que dejemos de lado la reyerta, las diferencias y nos pongamos a trabajar”, expresó.

Respecto a lo que como actual diputado local ha hecho en materia de seguridad pública, mencionó que ha aprobado año tras año presupuestos crecientes para el fortalecimiento de las diferentes áreas componen ese rubro.

Recordó que para el presupuesto del año 2016 se aprobaron 889 millones de pesos para seguridad pública y procuración de justicia; para esos rubros lo aprobado en 2017 fueron mil 779 millones de pesos; y en 2018 el presupuesto aprobado por el Congreso fue de mil 404 millones de pesos.

Reconoció que el incremento presupuestal en las áreas de seguridad pública y en la Procuraduría General de Justicia por sí sola como una acción no es suficiente y tan no es suficiente que la gente no percibe resultados.

