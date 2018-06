Desabasto de medicamentos, por adeudo a proveedores.

Infoecos/Colima

El secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Héctor Pizano Larios, reconoció que en las instalaciones del Sector Salud en el estado “existe desbasto de medicamentos”, debido a los “fuertes adeudos que se mantienen con los proveedores, los cuales ya no quieren fiarle al gobierno”.

El líder sindical aseveró que, sin embargo, esta situación de falta de pago a proveedores se viene arrastrando desde la administración estatal de Mario Anguiano Moreno, lo cual no es responsabilidad de la ciudadanía para no recibir el servicio completo.

“Tenemos una deuda importante con los proveedores, se está reorganizando la deuda”, pero aclaró que esta información la debe otorgar la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Agregó que “sabemos que se ha pagado y se ha destrabado varias licitaciones derivado de ese apoyo”, sin embargo, insistió en que “por falta de pago a proveedores el problema persiste; no hay surtimiento de medicamentos porque unas empresas no van a surtir si no les pagan.

“Hemos tenido unos problemas que hemos notificado al secretario de Salud con respecto a algunos faltantes, nos manifiesta un retraso de unas licitaciones, falta complementar, nosotros estamos generando una acción muy puntual, en donde mediante la dirección administrativa se comenta qué es el faltante para que a la brevedad se está cubriendo”.

Refirió que “en días pasados hubo faltantes en soluciones salinas, lo cual se subsanó”.

El líder sindical refirió que la falta de medicamentos en los Centros de Salud que “en la parte crónico degenerativas se hizo la petición porque hacían falta abastecimientos principalmente en los centros de salud México Vid y 20 de Noviembre, eso ya se notificó y espero que a la brevedad se esté surtiendo”.

También indicó que esperan que la nueva jefa de Jurisdicción, Diana Carrasco, dé celeridad y se subsane la parte de comunicación y el surtimiento, concluyó.

