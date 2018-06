Escaparate Político.

SEGUNDA DE DOS PARTES

HOMENAJE. El Ballet Folclórico de la Universidad de Colima rindió un emotivo homenaje al maestro Rafael Zamarripa, con la actuación estelar Gracias a la vida, con la presencia del rector de la casa de estudios, maestro José Eduardo Hernández Nava, quien ponderó los méritos de Zamarripa y destacó que el ballet es un embajador de la cultura mexicana. Enhorabuena.

A DESTACAR. Martha Zepeda, candidata del PAN-PRD a la diputación federal por el primer distrito, hace un llamado a sus contendientes a debatir para exponer sus propuestas y argumentos. Dice que no debe haber temor a debatir. Por su parte, Mely Romero, candidata del PRI- PVEM a la diputación federal, tiene un intenso activismo político y ofrece gestionar fuertes recursos para el agro colimense y para el empoderamiento de las mujeres campesinas sí el voto popular la favorece. También alza la mano Claudia Yáñez Centeno, de Morena, quien vemos que le apuesta al efecto AMLO en su favor. Veremos el desenlace de esta contienda. En lo que concierne a la diputación federal por el Distrito II, va adelante Francisco Zepeda, de la alianza PRI- PVEM, seguido de Indira Vizcaíno, que va en segundo lugar. Quien se desplomó al tercer lugar es Alejandro Mancilla, de la coalición PAN-PRD. Mis fuentes me aseguran que Alejandro Mancilla se equivocó al no aceptar la candidatura a diputado local por el Distrito XIV que le ofrecía el PRI hasta el último momento de la negociación. No cabe duda de que los dioses ciegan a quienes quieren perder.

RADIO EDUCATIVA. En entrevista realizada en Universo 94.9 con motivo de los 16 años de vida de esta radiodifusora, el rector José Eduardo Hernández Nava dijo que la estación de radio es un vínculo con la sociedad y con los universitarios, porque representa una opción diferente en el cuadrante al ofrecer una programación musical y de contenido más educativo y cultural. El rector acudió con su esposa, Alicia López de Hernández, directora general del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (Cedefu) y presidenta del Voluntariado Universitario.

WALTER, EN ASCENSO. Excelente respuesta de la sociedad colimense a la campaña de Walter Oldenbourg a la Presidencia Municipal de Colima, quien lleva a cabo una campaña de mucho contacto popular, fresca e innovadora, con una gran participación social y convivencia con deportistas, amas de casa, obreros, campesinos, jóvenes y mujeres que le vienen dando un plus a su campaña, lo que se refleja en el crecimiento en la intención del voto. Locho es un buen cuadro, un perfil de lucha y valiente, pero parece que ha llegado a su techo electoral. La sorpresa es Rafael Briceño, de Morena, y vemos que Roberto Chapula debe hacer un gran esfuerzo si quiere alcanzar el triunfo. En el caso de que se confirme que hay un efecto AMLO que beneficie a los candidatos a los diversos cargos de elección popular, observamos que hay un repunte de los candidatos de Morena, en Tecomán, Manzanillo y Colima.

SENADO. Se destaca que para el Senado de la República, la formidable dupla de Gaby Benavides y Fernando Moreno va en caballo de hacienda, avanzando con fuerza con paso de vencedores. No cabe duda de que la excelente gestión de Benavides como presidenta de Manzanillo, con mucha raigambre popular, se vio fortalecida con la inclusión de Fernando Moreno, un exgobernador que realizó una magna obra pública. Joel Padilla del PT se apunta para ingresar al Senado como primera minoría, una vez que se desplomaron en las encuestas María Elena Abaroa y Luis Ladino.

JUGADA MAESTRA. Me comentan que existe la posibilidad de que Movimiento Ciudadano (MC), que dirige a nivel nacional Dante Delgado, de última hora puede abandonar a Ricardo Anaya, candidato del PAN y sumarse a las filas del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, quien ya se posiciona en el segundo lugar de las encuestas desplazando a Ricardo Anaya. El rumor es fuerte y no sería remoto que Dante Delgado negociara algo en su favor en las alturas del poder. La política sigue siendo el arte de lo posible. Como bien decía el gran maestro de la política Nicolás Maquiavelo: “El fin justifica los medios”.

CULTURA DEL ESFUERZO. En el distrito V para la diputación local, la pelea está entre Orlando Lino, candidato del PAN- PRD, y Vanessa Hernández, abanderada del PRI-PVEM. Orlando Lino carga con el desgaste de su actuación al frente de la comuna de Coquimatlán y parece que su candidatura a diputado no prende. Por lo que concierne a Vanessa, está haciendo una campaña alegre, de propuestas, con mucha participación popular. Ella es hija de un hombre de trabajo, quien es ladrillero en Coquimatlán, y ella misma es trabajadora, abogada, exlideresa estudiantil y del priísmo. Es “fruto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio”, como decía Luis Donaldo Colosio.

