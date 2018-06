JLP se apoderó de recursos de vivienda rural, acusa Reveles.

Infoecos/Colima

El periodista José Leobardo Reveles Morado, autor del libro Las Manos Sucias del PAN, relató que cuando escribió este libro, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez “estaba apoderándose de unos recursos que iban para vivienda rural, que no le pertenecían sino a los beneficiarios, a los pobres, y él se los quiso quedar”, expresó.

En ese sentido, dijo que no le extraña que el senador Preciado Rodríguez haya dispuesto como quiso de las candidaturas de su partido en Colima.

Al ser entrevistado al final de su conferencia magistral “Libertad de Expresión, Periodismo, Inseguridad y Violencia”, en el auditorio del Centro Cultural Adolfo Mexiac, José Reveles mencionó que Jorge Luis Preciado busca el poder y el dinero.

Reveles Morado señaló que “ya apuntaba” que el senador panista haya sido el que designó todas las candidaturas de su partido en la entidad, incluida su postulación a la diputación federal por la vía plurinominal.

Por ello, dijo, no extraña el que ahora tenga ese poder sobre el panismo colimense, “porque tener poder es tener dinero, tener dinero es tener poder, se acumula uno del otro”.

Precisó que esta es la forma de hacer política del senador, la cual no es necesariamente la mejor en este país, por lo que seguramente, el senador buscará un cargo en la política, en este caso la diputación federal por la vía plurinominal.

Sobre si un personaje como Jorge Luis Preciado, que es cuestionado por la opacidad en su trayectoria política, pueda afectar al panismo en tiempo electorales y concretamente al aspirante a la Presidencia, Ricardo Anaya Cortés, consideró que no.

“Depende, no creo que sea tan importante este pequeño grupo acá en Colima, no por minimizar lo que es Colima, sino porque no cuenta como otros estados en el país y Anaya está haciendo su lucha en otros lugares más hacia el norte”, aseguró.

Antes de concluir, al cuestionarle sobre la alianza que tejieron para este proceso electoral el PAN y el PRD, la calificó como una coalición antinatural, y matizó que mucho es porque la política actual ya no es de ideologías.

