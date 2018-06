Lozano, víctima de racismo.

Ciudad de México

Pese a tener una primera temporada de ensueño con el PSV, Hirving Lozano reveló que ha sufrido racismo en Holanda, tanto en el terreno de juego como en las tribunas y en temas administrativos sólo por ser mexicano.

“La verdad que sí hay racismo. En todo (tribunas, campo), la última experiencia de mi expulsión, una, fue muy exagerada, y otra, cuando surgió el tema de ir a apelar, hablaron unas cosas los encargados, a la hora de la hora me suman otro partido. Algunas cosas no sé si no dejan sobresalir al mexicano porque es mexicano, que nos quieren quitar un peso”, mencionó el Chucky en entrevista con ESPN.

Asimismo, el azteca detalló los insultos y agresiones que ha recibido mientras juega sólo por el simple hecho por ser de diferente raza o color de piel.

“Siempre te dicen mexicano, mie…, vete a la…, todo. Te dicen de todo. Te jalan, te empujan, te rasguñan te hacen de todo, de mucho. Algunas cosas no lo ven las personas o tratan de ver lo que quieren”, comentó.

Durante su primera temporada, Lozano recibió fuertes entradas y se le extendió una sanción tras ser expulsado; sin embargo, logró brillar al marcar con los Granjeros un total de 17 goles.

