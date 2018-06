Mi compromiso con Cuauhtémoc está firme: Héctor Álvarez.

Infoecos/Cuauhtémoc

“Mi proyecto es fuerte y creciendo día a día, gracias a la confianza de la gente puedo decir que obtendremos el triunfo el próximo 1 de julio”, subrayó Héctor Álvarez Mancilla, candidato a presidente municipal de Cuauhtémoc por Nueva Alianza, ante rumores de su posible renuncia a la candidatura.

“Nueva Alianza va de manera independiente y no me voy a rajar porque así somos los de Cuauhtémoc, soy la voz de los ciudadanos que gritan ‘Ya basta’ de gobiernos corruptos y que no hacen nada en beneficio de la ciudadanía”.

Recordó que las encuestas lo ponen en una real posibilidad de obtener el triunfo el próximo 1 de julio, y aseguró “seguiremos creciendo, porque es una campaña de ciudadano a ciudadano y la gente de Cuauhtémoc lo reconoce”.

“Vamos arriba en las encuestas, mis adversarios, algunos ‘aventando patadas de ahogado’ critican mi actuar, creyendo que de esa manera el pueblo los va a apoyar y poder seguir haciendo sus fechorías como siempre, a ellos, les digo y reitero ‘no me rajo’ porque yo si serviré al pueblo”, abundó.

Al pueblo de Cuauhtémoc, señaló el candidato, “les digo que no se dejen engañar yo me la jugaré con el pueblo y para el pueblo, pues la única alianza que tengo es con los ciudadanos”.

