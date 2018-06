David Antonio Jáuregui Sánchez asiste a Cannes 2018 al ganar concursos de crítica.

Infoecos/Colima

El estudiante de intercambio en Francia David Antonio Jáuregui Sánchez nos comparte sobre su experiencia en Cannes 2018. David Antonio estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la Ciudad de México, y este año realizó un semestre de intercambio en Sciences Po, campus Reims, en Francia, él hace certificado en Periodismo y Comunicación en dicha universidad.

Al preguntarle sobre su experiencia en el pasado Festival de Cannes, David comentó: “por cuestiones honestamente azarosas, encontré dos convocatorias para acercarme al Festival de Cannes 2018. La primera fue el Prix France Culture du Cinéma des Étudiants (Premio France Culture de Cine de Estudiantes). France Culture es quizá la estación de radio más importante en Francia sobre temas culturales. Cada año dan tres premios, ya sea por un solo largometraje o por el conjunto de su obra, a directores o directoras que hayan tenido algún tipo de ayuda (financiamiento o difusión) de France Culture. Uno de esos premios es dado por estudiantes en Francia (aunque no necesariamente franceses). La convocatoria pidió escribir una pequeña crítica de alguna película.

David Antonio expone que escribió su crítica en francés sobre La Haine, de Mathieu Kassovitz, -y agrega- en el concurso participaron alrededor de 4 mil estudiantes “y nos seleccionaron a unos 400”.

Al continuar el proceso les dieron acceso a cinco películas recientes que tuvieron apoyo de France Culture: Les Garçons Sauvages, Mister Universo, Félicité, The Young Karl Marx y Une Saison en France, posterior a la apreciación de los largometrajes y votar en una plataforma en línea por nuestro preferido. El ganador indiscutible fue Les Garçons Sauvages (Los Niños Salvajes), de Bertrand Mandico. Gracias a este premio, señala con modestia, me invitaron a la ceremonia de premiación y me dieron pases para dos proyecciones del festival.

Además triunfó en el concurso Tres días en Cannes

La segunda convocatoria que encontré fue Three Days in Cannes (Tres días en Cannes). Abierta apenas este año, fue dirigida a jóvenes, sin importar su nacionalidad, que tuvieran pasión por el cine. El concurso consistió en escribir una carta de cómo y por qué el cine es nuestra pasión. Escribí la historia de cómo ha sido mi relación con el cine, y explica a los lectores colimenses: “desde cómo comencé a ver cine, hasta cómo ahora escribo cine y, para ser sincero, también adulé un poco al festival. Participaron alrededor de 10 mil jóvenes de todo el mundo. No sé a cuántos eligieron, pero sé que el límite eran mil pases para esta convocatoria. Este pase que gané, Three Days in Cannes, me dio acceso a prácticamente todo el festival: proyecciones, el Mercado de Cine (Marché du Film), el pabellón internacional y a algunas conferencias. Hubo muchos eventos, como galas, conferencias o proyecciones en el teatro principal (Grand Théatre Lumière) que, además del gafete que yo tenía, exigían boleto, así que no pude entrar a ellos”.

El joven crítico de cine comparte su experiencia en el magno festival cinematográfico:

“La ceremonia de entrega del primer premio fue el pasado domingo 13 de mayo, mientras que el pase Three Days in Cannes fue del 17 al 19 de mayo (los últimos días del festival). Fui ambos fines de semana y, entre ellos, me quedé en Niza, puesto que regresar a mi ciudad, Reims, resultaba más caro e impráctico. Llegué a Cannes el sábado 12; ese día vi una proyección en Cinéma à la plage (Cine en la playa). Al día siguiente fue la ceremonia del Prix France Culture du Cinéma des Étudiants. Un evento agradable, en una terraza privada en el centro de Cannes. Dieron tres premios: uno a película, otro a conjunto de obra y uno también a película, pero otorgado por estudiantes. Tras la ceremonia, hubo un coctel. El organizador del premio nos dieron boletos para proyecciones de Cannes Classics, la sección del festival que retoma filmes premiados en ediciones pasadas”.

Después de tres días fuera de Cannes, David regresó el jueves 17 de mayo, con un pase más amplio, que le permitió entrar a más eventos y asegura: “vi varias funciones, aunque también no pude ver muchas que quise, porque exigían boleto, además del pase. Conseguí un boleto para Solo: A Star Wars Story, un spinoff de Star Wars basado en el personaje de Han Solo. Esta proyección fue en el Gran Théatre Lumière. Pasé todo el proceso de las grandes proyecciones: código de etiqueta, alfombra roja, cámaras, muchísima gente, etcétera”.

La experiencia fue interesante, “pero debo admitir que la película solo estuvo aceptable. El último día vi una selección de cortometrajes y lo dediqué a buscar y conocer gente”.

En su primera participación en Cannes, nos comparte: “disfruté del festival: conocer gente del ámbito del cine. Conocí productores, directores, actores y escritores. Todos y todas sumamente abiertos y agradables. Creo que esa apertura se debe, en gran parte, a que Cannes es, a final de cuentas, un espacio de trabajo. Más que el despliegue de fama y riqueza, el festival es un momento para establecer redes y firmar contratos”.

Y nos indica, “es necesario ser abierto en el trato con quien sea. También depende de las mismas personas, y creo que en mayor medida. Era sumamente fácil comenzar a platicar con cualquier persona, en cualquier situación. Así conocí a cineastas de Turquía, Francia, Camerún, Canadá, Estados Unidos, Noruega y, sobre todo, México. Todos ellos y ellas completamente abiertos a platicar de sus proyectos y escuchar de los tuyos. Además, siempre dispuestos a echarte la mano. Por ejemplo, un director francés bastante joven me metió a un grupo de Facebook de directores y escritores jóvenes de todo el mundo.

Sin duda, aprendí mucho de Cannes. Por un lado, es interesante ver el mundo del cine de primera mano. Vi películas de gran calibre, así como a personalidades como a Anthony Hopkins, Cate Blanchet y Nuri Bilge Ceylan. Aun así, insisto en que conocer y platicar con profesionales del cine es con lo que me quedo”.

Al preguntarle en torno al impacto provoca el actual Festival de Cannes en su actual edición, largometrajes, documentales y preferencias del público, respondió:

“Me parece que el Festival de Cannes, en cierto sentido, ayuda a definir qué filmes serán los considerados ‘grandes películas’. Lo mismo para directores y directoras, así como actores y actrices”, y comparte la lista de triunfadores, debido a falta de espacio en esta página dejamos la web de las cintas premiadas http://www.tomatazos.com/articulos/333800/Cannes-2018-Lista-de-ganadores-de-la-edicion-71

“El festival ayuda a dar voz y exposición a películas con mensajes importantes. Creo que tanto el feminismo como la comunidad LGBT tuvieron representación sin precedentes en esta edición del festival”.

Entonces, “me parece que el impacto del Festival de Cannes define, en cierto sentido, de qué se va hablar. Y esto incluye tanto películas y cineastas, como temas y movimientos”.

Sobre la participación de cineastas latinoamericanos en el festival, nos informa con precisión: “una directora mexicana que entrevisté, Romina Serna, me dijo que hay gran expectativa sobre qué está haciendo México en cuanto a cine. Tras los recientes triunfos mexicanos en los Oscars, Cuarón, Iñárritu, Lubezki, Del Toro, el mundo del cine tiene en muy alta estima a México”.

Una daga en el corazón, única película latinoamericana en competencia oficial

“Creo que la participación de México en el Festival de Cannes fue muy grande”. Aquí la lista casi completa de participaciones. Aportamos el sitio para su consulta: http://www.imcine.gob.mx/comunicacion-social/comunicados-y-noticias/cinema-mexico-en-el-festival-de-cannes-2018

Además de esos trabajos, 50 cortometrajes fueron seleccionados para Short Film Corner, una especie de catálogo de cortos de todo el mundo. Aquí la lista: http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/ListThematiqueSfc (Hay que seleccionar en las opciones de al lado “Country: México”)

La única película latinoamericana que participó en la competencia oficial de este año fue Una daga en el corazón (Un couteau dans le coeur), de Yann González. Él es director francés y casi toda la producción y el elenco fue francés. La participación latinoamericana fue que una productora mexicana, Piano, coprodujo el filme.

Y recomendó un artículo más detallado de la participación latinoamericana. “Paradójicamente, solo lo pude encontrar en inglés”. http://remezcla.com/lists/film/latin-american-movies-cannes-2018/

Al recordar el suceso Mayo del 68, solicitamos a David si proyectaron documentales en torno a la violencia contra estudiantes en octubre de 1968 en México:

“El tiempo que estuve allá, no vi o leí nada, investigando, tampoco encuentro nada. Lo más cercano que podríamos encontrar es que Jean-Luc Godard, quien fue responsable de la cancelación del Festival en el 68, ahora volvió, 50 años después, con su nueva película Le Livre d’Image (El libro de imagen). Esta obra ganó una ‘Palma de Oro Especial’ (se inventaron el premio en el momento). Además, el cartel oficial del festival es una escena de Pierrot le fou (Pierrot, el loco), de Godard (1965

