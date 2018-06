Nueva Alianza, más fuerte que nunca; no habrá declinaciones: Pinto Torres.

Infoecos/Colima

A unos días de concluir el periodo de campañas electorales, el Partido Nueva Alianza y sus candidatos a los diversos cargos de elección popular “se encuentran más fuertes, más unidos”, y con la seguridad de que el voto popular les habrá de favorecer.

El dirigente estatal de Nueva Alianza, Francisco Javier Pinto Torres, ante los “rumores” que han esparcido algunos contrincantes políticos, aclaró que ninguno de sus candidatos declinará en sus aspiraciones o a favor de otro candidato o partido político, tal y como sus adversarios políticos lo han manifestado en algunos municipios.

Y es que en días pasados algunos candidatos y partidos políticos, principalmente en los municipios de Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán, entre otros, han difundido la versión de que los candidatos de Nueva Alianza “van a declinar”, lo cual dijo Pinto Torres, “es totalmente falso y este proceso electoral lo hemos tomado con seriedad y seguiremos adelante, seguros de que habremos de tener buenos resultados.

“En Nueva Alianza, ni nos bajamos, ni nos rajamos”, advirtió Pinto Torres en conferencia de prensa a la que asistieron candidatos a diputados locales y alcaldes de ese instituto político.

Pinto Torres hizo un llamado a la ciudadanía en general “para que no hagan caso a esos rumores y que no se dejen confundir al momento de emitir su voto: voten únicamente por Nueva Alianza, pues no vamos en coalición en cargos de elección locales. No Nos vamos a rajar y seguiremos en esta contienda política con toda la fuerza, ahínco y creatividad que han demostrado y caracterizado a los candidatos de Nueva Alianza”.

Reiteró que en Nueva Alianza “la coalición es con la sociedad; vamos de la mano de los maestros, padres de familia, taxistas, empleados, estudiantes, productores agrícolas, pues queremos un cambio, un Colima seguro, en paz y tranquilo, y con los candidatos de Nueva Alianza lo vamos a lograr”.

Insistió en que Nueva Alianza y sus candidatos “no nos rajamos, ni nos vamos a rajar, ni nos vamos a bajar y daremos la pelea hasta que se acabe esta contienda electoral”.

Javier Pinto señaló que Nueva Alianza está cumpliendo con sus compromisos nacionales, esto es “se apoya a Meade, a los candidatos federales con los que vamos en coalición y efectivamente vamos por los cinco: Presidencia de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes, pero con los candidatos de Nueva Alianza”.

Para terminar, reiteró que “no nos vamos a rajar, ni no nos hemos rajado, y llegaremos hasta el final con el apoyo de la ciudadanía y con el apoyo de todos aquellos colimenses que se están sumando al proyecto de Nueva Alianza, que es una verdadera opción de gobierno, que se encuentra más unido y más fuerte”.

