Ciudadanos exigen seguridad y que los delincuentes sean sancionados.

Por lo menos la mitad de la población en el Distrito 8, que corresponde a Villa de Álvarez, ha sido víctimas de robo a su persona o en su vivienda, afirmó la candidata a la diputación por esta demarcación de la coalición PRI-PVEM, Esther Tey Gutiérrez Andrade.

Así lo aseguró la candidata en su visita a la Dirección del Ecos de la Costa. Reconoció que en este municipio solo disponen de cinco patrullas y se ha “castigado” a los “policías de barrio”, quienes no reciben capacitación y mucho menos el equipamiento para el cumplimiento de su labor.

Indicó que ya tuvo una reunión con los “policías de barrio” y está consciente de que además de uniformes y equipo, requieren ser capacitados pero no como verdaderos policías por razones de que no han acreditado un proceso de control de confianza.

Agregó que los elementos policiacos formales deben recibir mayor capacitación para poder trabajar bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, para tratar de transformar la percepción de que las leyes “protegen” a los delincuentes y dejan indefensos a los ciudadanos.

“Una persona me dijo que cuando lo robaron le dijeron que solo tiene derecho a ser informado del proceso en contra de quien lo afectó y le mostraron que el implicado tiene 21 rubros que puede utilizar en su defensa”, detalló.

Bajo esta lógica, Tey Gutiérrez reconoció que existe un desequilibrio en el sistema de justicia y que se requiere una buena reforma para que las personas se sientan tranquilas y que los policías hagan lo que les corresponde.

Como maestra y ciudadana, la candidata tiene más de 20 años trabajando con grupos de mujeres, y por ello está consciente de la necesidad de empoderarlas con cursos de capacitación para promover el autoempleo, financiamiento a la palabra para concretar sus proyectos, para aumentar sus ingresos.

Afirmó que actualmente, en Colima, uno de cada dos hogares tiene a una mujer como jefa de familia, lo que implica que al no haber una pareja, ellas tengan que salir a buscar el sustento para sus hijos y si no tienen un familiar con quien dejarlos para que los cuide, se ven en la disyuntiva de dejarlos solos encerrados bajo llave.

“Eso no solamente atenta contra la integridad de los niños que podrían sufrir un accidente, sino que también la formación de esos menores; solemos quejarnos porque hay muchos delincuentes, pero la dinámica de estos hogares, donde la mujer sale a la calle por el sustento, genera que involuntariamente se quede pendiente una parte importante de la formación y educación de los menores”, puntualizó.

Tey Gutiérrez afirmó que las mujeres en Colima requieren una alternativa que les permita estar al pendiente de la crianza de sus hijos y para ganarse el sustento desde su casa, por lo que requieren alternativas de autoempleo y financiamiento.

Agregó que en foros realizados con distintos sectores, las mujeres jóvenes le solicitaron apoyo para que existan leyes que sancionen el hostigamiento sexual que se practica en el transporte público, que va desde roces, palabras obscenas, insultos y agresiones verbales.

Para poder combatir esta situación, Tey Gutiérrez propondrá la instalación de cámaras dentro de los camiones urbanos para que haya elementos de prueba y se denuncie esta situación cuando se llegue a presentar una denuncia.

Indicó que al mismo tiempo los usuarios demandaron la instalación de un botón de pánico en las unidades del transporte público que se enlace con las autoridades judiciales para que existan condiciones mínimas para garantizar la integridad y seguridad de las mujeres.

