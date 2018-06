Nacho participará en campañas, hasta donde la ley se lo permita.

Infoecos/Colima

En la etapa final de las campañas electorales, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez aclaró que como militante del PRI, tiene sus derechos políticos intactos y dentro del marco de la ley participa en las actividades de esta fuerza política.

Afirmó, sin embargo, que esta actividad no implica que dirija o tome las decisiones dentro del partido, “participo como un militante más, y en lo que la ley me lo permita, seguiré adelante”, confirmó.

Recordó que también fue candidato y fue víctima de ataques, “guerra de lodo” y la difusión de noticias falsas que afectaron su imagen y prestigio e incluso deterioran la percepción de su gobernabilidad.

Bajo estas condiciones, consideró que estas acciones abonan a fracturar a la sociedad, por lo que opinó que como buenos mexicanos es mejor construir que destruir, y también se requiere generar condiciones para que México vaya por la senda del desarrollo.

“Hago votos por que las campañas sean de propuestas, en que haya debates respetuosos y vayan enfocados a proponer solución a las diferentes problemáticas y retos que todavía enfrenta México, que son muchos y muy importantes y que solo el trabajo en equipo permitirá salir adelante”, calculó.

Respecto a la presencia de los remanentes del huracán Bud que ya se enfila a Baja California, confirmó que en Colima solo se registraron lluvias de baja intensidad pero sin daños a las personas y sin pérdida de vidas.

“Se han generado, por cuestiones exclusivamente de precaución, un par de evacuaciones; en un momento fueron seis o siete familias; PC está atenta y todas las instituciones que forman parte del Sistema de Protección Civil también lo están”, resaltó.

Sobre los daños en El Paraíso, recordó que tras el paso del huracán Patricia en el 2015, se generó un proyecto para proteger sus playas de las marejadas, el cual requiere la aprobación de la Coordinación de Puertos y una inversión combinada de 150 millones de pesos.

Explicó que de esta cantidad, el Gobierno federal aportará 50 millones y al Gobierno de Colima le corresponde invertir 50 millones más, por lo que explicó que el dinero federal no ha sido desembolsado y aunque estuviera programado, no se podría iniciar la obra porque su administración no dispone de 50 millones de pesos para hacer esa inversión.

