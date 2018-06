Selección de Rusia tiene cinco líderes.

Rusia será la primera en tocar tierra en el Estadio Luzhniki la víspera del juego de apertura. Su entrenamiento comienza al mediodía. Arabia Saudí seguirá después. “Personalmente estoy esperando esta sesión con gran expectativa porque será mi primera visita al estadio recientemente renovado, que ya se dice que es uno de los mejores del mundo”, señaló Igor Borunov, seleccionado ruso, en la página de la FIFA.

Rusia no puede jactarse de ninguna estrella de fama mundial en la Copa Mundial de la FIFA 2018 y solo dos jugadores de reserva en el equipo, Denis Cheryshev y Vladimir Gabulov, ejercen su oficio en el exterior. Sin embargo, esto no significa que la nación anfitriona no sea capaz de causar algunas sorpresas en el torneo. La FIFA nombra a los jugadores que lo tienen para liderar el equipo e inspirar a los fanáticos tanto a nivel nacional como internacional.

Los líderes son: Igor Akinfeev, portero, 32 años, Sergei Ignashevich, central, 38, Aleksandr Golovin, centrocampista ofensivo, 22, Fyodor Smolov, delantero, 28, y Aleksandr Samedov, extremo derecho, de 33 años.

Comentarios