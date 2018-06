Cumpliremos a trabajadores del Ayuntamiento: Briceño.

Infoecos/Colima

El próximo viernes 15 de junio, en punto de las 10:30 de la mañana, en el Casino de la Feria de la capital de Colima, se presentará Andrés Manuel López Obrador para acompañar a los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por Morena-PT-PES, informó a este medio de comunicación Rafael Briceño Alcaraz, candidato de dicha opción política a la alcaldía de Colima. Ahí, Briceño reafirmará su compromiso con trabajadores del sindicato del H. Ayuntamiento para plantear de primera mano sus problemas de adeudo con el propio Andrés Manuel López Obrador.

También comentó que en reiteradas ocasiones y de manera pública ha hecho saber que tomará este asunto como una prioridad en su administración, ya que él pretende responder a los empleados a los que Insúa les ha fallado, dijo.

Además, reiteró que en su gobierno se respetarán absolutamente todos los derechos laborales del sindicato, no se despedirá a nadie y por el contrario, se trabajará con lo que ya se tiene solo que de una manera mucho más eficaz, con una verdadera planeación y una nueva capacitación.

El candidato de Morena a la alcaldía de la capital dijo que volverá a divulgar sus propuestas regionalizadas del proyecto de transformación nacional de Morena, aterrizadas en Colima, como lo son, entre otras, la creación de dos circuitos gratuitos de transporte público para estudiantes y adultos mayores que incluirá también a personas discapacitadas.

En su administración se rebajarán los sueldos todos los funcionarios, se acabarán los privilegios burocráticos y se trabajará de una manera transparente y honesta, con una administración de puertas abiertas. Sus principios, siguiendo el ejemplo del próximo presidente de la República AMLO, son: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, concluyó.

