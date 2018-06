Robbie Williams y Aida Garifullina conquistan en inauguración del Mundial.

El cantante británico Robbie Williams y la soprano rusa Aida Garifullina crearon una atmósfera de paz y amor con sus espectaculares voces durante la ceremonia de inauguración del Mundial Rusia 2018 en el Estadio Luzhniki.

Williams abrió el telón con Let Me Entertain You. Segundos después Garifullina apareció montada en un ave para deleitar a los presentes con su melodiosa voz.

Posteriormente, Williams interpretó Angel acompañado por la rusa, dándole un toque de romanticismo a la inauguración.

Williams concluyó su actuación interpretando el ‘bridge’ del famoso éxito mundial Rock DJ, en donde se dejó llevar por la euforia del momento y terminó ‘pintando dedo’ a una de las cámaras al tiempo que el brasileño Ronaldo Nazario apareció en la inauguración y todo el recinto le rindió un homenaje, pues en su tiempo como futbolista fue un verdadero fenómeno.

Además del brasileño, el guardameta Iker Casillas se presentó en el estadio para colocar el trofeo del torneo en su posición.

