Con valores trabajaré por la gente: Ciria.

Infoecos/Colima

“Desde el primer día de mi campaña asumí un compromiso, lo hago por las y los colimenses”, expresó Ciria Salazar, candidata a diputada por el distrito local 1, reiterando que sus objetivos en materia de empleo, emprendimiento, salud y más, corresponden a situaciones y solicitudes muy puntuales que la gente ha expresado y que desde su experiencia desea impulsar, con el conocimiento de que son realizables.

“La lucha no es por poder o por ver quién puede más sobre quién, se trata de las y los ciudadanos que están hartos de conflictos, lo que desean son resultados y en mí tienen a una candidata que está dispuesta a presentarlos, como ya lo he hecho desde las responsabilidades que he tenido”, indicó.

Destacó que impulsará la cercanía del Congreso con las y los ciudadanos, particularmente acercándose a la juventud, que puede y debe ver en la Cámara de Diputados un espacio de respuesta, de bases para el quehacer social. Estos encuentros podrán realizarse mensualmente, para presentar avances legislativos, propuestas y sencillamente escuchar lo que las y los jóvenes tienen por decir.

La candidata comentó que el distrito local 1 es de gente valiosa, con empuje, que a través de un marco legal estable puede tener más oportunidades en diversas áreas, asentando el ejemplo de gestionar opciones para madres solteras, emprendedores, pacientes con enfermedades mentales y mucha gente más, que necesitan todo el apoyo posible.

Finalizó comentando que está orgullosa de sus raíces, de su campaña, del contacto con las personas que la han escuchado y que pueden formarse una opinión para votar con libertad.

