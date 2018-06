Uruguayos saborean asado de Paraguay.

Los uruguayos saborearon un asado, colita de cuadril, pulpón y pollo preparado por el cocinero Aldo Cauteruccio.

Tras ganarle el viernes a Egipto en su debut mundialista por el grupo A, la selección de Uruguay retornó a su concentración en el Sport Center de Borskiy, ubicado en las afueras de la ciudad Nizhny Novgorod.

El plantel pegó la vuelta apenas terminado el pasaje de los jugadores por la zona mixta en el avión que FIFA les da para los vuelos internos y que no es el chárter que los trajo de Uruguay.

El asado fue para la delegación completa: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y funcionarios. Unas 56 personas.

Pero la carne no vino de Uruguay sino que fue de origen paraguayo. “Acá se come carne paraguaya. Nos han ganado varios mercados por lo competitivos en costo que son”, contó a Referí uno de los neutrales comensales.

En total pasaron 25 kilos de carne blanca y roja por la parrilla. Un deleite y un nuevo y distendido punto de encuentro para seguir disfrutando del Mundial .

El costo ya estaba contemplado entre los pedidos que hizo Uruguay para quedarse en Borskiy.

Ayer por la mañana en Rusia regresaron pensando en el partido del miércoles ante Arabia Saudita en el cual, de conseguir una victoria y que no pierda Rusia ante Egipto, le podría significar la clasificación a octavos de final.

Los 23 futbolistas trabajando en forma normal. Movimientos técnicos para entrenar las triangulaciones fue lo que se pudo observar antes de que las puertas se cerraran y el equipo iniciara las labores tácticas.

