El triunfo nos fortalece: Jonathan dos Santos.

Luego del histórico triunfo conseguido ante la escuadra de Alemania, actual campeona del mundo, la Selección Nacional de México continúa con su preparación en el campamento base del Dynamo de Moscú, con miras al duelo que sostendrá ante Corea del Sur en la segunda jornada del certamen.

La plantilla se dividió en dos grupos, quienes fueron titulares ante los teutones realizaron trabajo regenerativo en el gimnasio, mientras que el resto realizó trabajo de cancha por espacio de hora y media. Por la tarde los jugadores pudieron convivir con sus familiares.

Al término de la práctica, los jugadores Miguel Layún y Jonathan dos Santos opinaron sobre el partido contra Alemania.

Miguel Layún reafirmó la estrategia aplicada, “jugamos 4-2-1-3 al frente. Lo más importante fue ese partido que se ha trabajado desde hace mucho tiempo. Lleva el entrenador haciendo muchos análisis, viendo las posibilidades que podíamos tener para sacar un resultado como el que hemos conseguido ayer”.

El mediocampista Jonathan dos Santos se refirió al buen ambiente que impera en el equipo y el bienestar que genera a toda la plantilla el resultado conseguido ante los teutones: “Lo más importante es que juegue quien juegue siempre lo va a hacer bien. Sabemos que en todo momento hay que estar preparados por si el entrenador lo requiere, los 23 que estamos. No es un equipo, sino una familia, el ambiente es extraordinario, ayer no hubo un solo jugador que no estuviera feliz por sus compañeros, en general todos lo estamos.

“Es peor no jugar porque tienes muchos más nervios en la banca, no puedes controlar tú el partido, pero siempre confías en tu compañero porque sabes que todo lo que te pidan en el terreno de juego se va a hacer a la perfección, ayer se hizo y yo creo que estamos felices por mis compañeros, pero los que no jugamos estamos de la misma manera.

“Yo estoy muy feliz, tampoco pude dormir hasta altas horas de la noche por los nervios y muy contento por empezar con el pie derecho la competencia”.

Y agregó: “Lo que se hizo ayer, nadie se lo esperaba más que nosotros; la Selección de México nunca le había ganado a la actual campeona del mundo. Empezar con el pie derecho nos da más fuerza para seguir adelante”.

