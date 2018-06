Rusia 3 Egipto 1: El anfitrión aplasta los sueños egipcios

San Petersburgo acogió el segundo encuentro de la selección rusa en este mundial 2018. Los locales lograron la victoria en un partido muy emocionante, por lo que son el primer equipo en llegar a los 6 puntos.. Del otro lado, Egipto, que mereció más, está al borde del precipicio. Solo un milagro de Arabia Saudita contra Uruguay los mantendría matemáticamente con posibilidades de alcanzar las fases finales del torneo.

Una historia de dos mitades

El partido tuvo dos partes muy diferentes. En el primer tiempo los dos combinados procedieron a un cauteloso round de observación. De inicio, tanto los aficionados rusos como la selección se dieron cuenta de que lo ocurrido en el partido inaugural fue totalmente fuera de lo común para un mundial. Esta vez se toparon con un equipo muy bien parado atrás, que no regalaba espacios como un equipo de tercera división. No hubo mucho que resaltar durante el primer acto si no es por algunos avisos aéreos de los rusos y una ocasión manifiesta de gol de Mohamed Salah ya en la recta final.

El segundo acto fue la antítesis del primero. El juego a penas se había reanudado que el capitán egipcio, Ahmed Fatty, cometió un autogol que echó el partido boca abajo. Salió a cortar un centro potente a destinación de Artem Dzyuba pero su barrida frente al delantero ruso acabó engañando a su propio portero (47’). A partir de ahí los ánimos se pusieron al rojo vivo y el partido se descontroló con los egipcios frustrados por el error de su capitán y los rusos sintiendo el empuje de la hinchada local. Entre el minuto 59 y el 62, Rusia anotó 2 auténticos golazos. El primero tras una bonita acción colectiva que acabó con Mario Fernandes deshaciéndose con clase de su marca para ponerle medio gol a Cheryshev, que fusiló frente al arco de Al-Shenawi (59’). Apenas tres minutos más tarde, Dzuba bajo de pechito un despeje ruso de 70 metros orientado hacia el área rival. Su control de balón fue impecable y se deshizo de la defensa egipcia para marcar el tercer tanto del encuentro (72’).

Salah no fue suficiente

Los egipcios no merecían lo que les estaba pasando y mostraron garra y obstinación aun con los tres goles de diferencia. En el 71, en una de las numerosas incursiones egipcias, el colegiado paraguayo Enrique Cáceres pitó una falta afuerita del área. Inmediatamente, el VAR intervino para notificarle al árbitro que la falta cometida sobre M. Salah había sido dentro del área. La estrella del Liverpool fusiló a Akinfeev y levantó a su equipo para la recta final del partido.

Los egipcios continuaron atacando liderados por Mohamed Salah, que no había jugado desde la final de la Champions contra el Real Madrid y de su lesión sufrida en un encontronazo con Sergio Ramos. Salah lo dio todo pero no pudo acercar más a los suyos. Quizás si al colegiado y al VAR no les hubiera dado miedo pitar otro clarísimo penalti en contra de los anfitriones (78’) hubiera podido marcar el segundo tanto de su equipo.

El partido concluyó con acciones de ida y vuelta con los egipcios igual de cerca del segundo que los rusos del cuarto. En la clasificación Rusia tiene pie y medio en octavos y Egipto está a la espera de que Uruguay le dé el golpe de gracia mañana en la mañana.cuando los charrúas se enfrenten a Arabia Saudita.

Tom Houdebine

