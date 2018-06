Anuncia Osiris Romero programa Vecinos en Red.

Infoecos/Cuauhtémoc

En el marco de un encuentro con ejidatarios y vecinos de la comunidad de Ocotillo, la candidata de la coalición Todos por Colima a la diputación local por el Distrito VI, Osiris Romero, se comprometió a gestionar recursos y trabajar coordinadamente con el ayuntamiento para atender las problemáticas de la comunidad y reactivar las zonas rurales del municipio.

Anunció la creación del programa “Vecinos en Red”, que tendrá el objetivo de mantener comunicación directa con la población, así como realizar, de manera frecuente, visitas a las comunidades rurales y agrícolas del municipio de Cuauhtémoc, para así atender personalmente a sus habitantes.

En su intervención la comisaria ejidal, Olivia Lara Vega, mencionó que las autoridades municipales se han olvidado de la comunidad de Ocotillo desde hace años: “Hace falta que le den mantenimiento a los caminos sacacosecha, tenemos problemas con el agua de riego, no la distribuye equitativamente entre todos los ejidatarios y eso genera problemas. Además –continuó– dentro del pueblo, las calles y los empedrados están en mal estado, al jardín le hace falta mantenimiento, hay lámparas que no sirven, ya lo hemos reportado pero no nos hacen caso; confiamos en que ustedes ganen para que nos ayuden a resolver estos problemas”, detalló la afectada.

Por su parte, Telesfora Soberón, habitante de la localidad, manifestó que “todos los que estamos aquí, vamos a hacer labor de convencimiento para que ganen, porque estamos convencidos de que con ustedes, El Ocotillo volverá a salir adelante”.

En su momento, Salomé Alcaraz, ejidatario del Ocotillo, sentenció que en el municipio “ya tuvimos gobiernos del PAN y del PRD y solo nos han hecho promesas, ocupamos que ya nos ayuden, vamos a confiar en ustedes, porque conocemos a sus familias y sabemos que son gente de trabajo”.

Mientras tanto, la candidata a presidenta municipal de Cuauhtémoc, Ivet Solís, estableció el compromiso de defender el campo, “vamos hacer equipo, vamos a trabajar de la mano con ustedes, palabra empeñada, es palabra cumplida, hagámoslo juntos por el Ocotillo”.

Finalmente, y tras agradecer el respaldo brindado por ejidatarios y vecinos de Ocotillo, Osiris Romero añadió, “no permitamos que Cuauhtémoc se quede sin voz en el Congreso del Estado, vamos juntos a generar, con hechos, el cambio”.

