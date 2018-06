Ciria Salazar impulsará el empoderamiento de mujeres y jóvenes.

Infoecos/Colima

La candidata a la diputación local por el Distrito I, Ciria Salazar, abanderada por la coalición Todos por Colima, señaló que desde el primer día de campaña ha escuchado una sentida petición de la gente: no olvidarse de ellos, situación que la impulsa a trabajar por que lleguen las oportunidades a cada hogar. “Es un compromiso que no es hecho hace una semana ni al inicio de la campaña, desde pequeña, quise servir y trabajar para mi comunidad”.

Para ello, dijo, se ha comprometido a vigilar desde el Congreso una efectiva asignación del presupuesto, “a la cero tolerancia a la corrupción, tengo como tareas el empoderamiento de mujeres y jóvenes, opciones para adultos mayores, acciones en salud, con la prevención, oportunidades para las empresas pequeñas y medianas, me da gusto recibir sus propuestas y es importante atenderlas”.

Comentó que en la campaña ha recibido algunos comentarios de personas inconformes, “como en todo, también hay ciudadanos y ciudadanas que se sienten defraudados y no confían, pero a ellos les digo que el trabajo se inicia desde adentro, con gente que ha trabajado duro para conseguir sus sueños”, por ello, les invita a darle un voto de confianza.

“La gente quiere estar bien, quiere ver que estamos avanzando. Los temas que más les preocupan me los presentaron: salud, desarrollo económico, seguridad. No es algo nuevo, yo los he vivido, mudarnos porque se acababa el dinero, tener un trabajo y otro, buscar oportunidades para seguir estudiando. Sé lo que la gente ha vivido y por lo que está pasando en estos momentos, sé que podemos salir adelante”, puntualizó.

Agradeció las muestras de apoyo e hizo un llamado para continuar con paso firme en lo que resta de campaña, para que la gente pueda conocer sus propuestas, su trayectoria y tenga elementos para decidir a su favor el próximo 1 de julio.

