Contrasta Colima organiza Primer Foro Construye.

El pasado lunes, a las 20:00 horas, tuvo lugar el Primer Foro Construye, organizado por Costrasta Colima, con sede en la Prepa Tec y el cual contó con la participación de los todos los candidatos a la Presidencia Municipal de Colima, además de la asistencia de más de cien jóvenes y líderes destacados en distintos ámbitos de la vida pública de Colima. El evento fue moderado Bianca Velasco, exalumna de la Prepa Tec y egresada de la a Facultad de Derecho de la UNAM. Estuvo dividido en dos secciones: 1) conóceme y 2) contrastes. En la primera sección los candidatos contestaron a preguntas de índole personal e ideológico con la finalidad de dar conocerlos. Después, se realizó un ejercicio de contraste de las diferentes propuestas en torno a tres temas: habitabilidad urbana, transparencia y rendición de cuentas y emprendimiento.

Respecto a las condiciones para las nuevas empresas, Oldenbourg afirmó: “Lo último que se ocupa para crear una empresa es dinero. Así lo he hecho yo y así lo he demostrado. Falta muchísimo más que una simple incubadora, hay que llevarlos directamente con los inversionistas. Dinero hay mucho allá afuera, y tenemos el ejemplo de la cervecería que se hizo sin un solo peso de los que la crearon y hoy es la número dos a nivel nacional. Desde el municipio vamos a dialogar y trabajar con los jóvenes y también arroparemos a los adultos mayores que tienen mucha experiencia y oportunidades”.

Respecto a las tecnologías que permitirán facilitar llegar los estados del municipio a los ciudadanos, Roberto Chapula señaló: “La transparencia es fundamental para combatir la corrupción. Aquí en el municipio tenemos una contraloría, en la medida que haya honestidad de los funcionarios públicos lograremos la confianza de la población. Yo aspiro a ser un presidente municipal donde haya transparencia, rendición de cuenta, fiscalización de la misma sociedad. También que la sociedad participe, creo que la vida democrática en el estado se da en la democracia participativa no representativa. Queremos que la misma sociedad sepa cuánto cuesta, no que haya una obra que cueste 5 millones y le pongan 20. Independientemente de la tecnología de información que se tenga, toda obra será con participación de la sociedad, para empresarios locales. Cualquier licitación, cualquier venta de terreno del ayuntamiento sea público, ya hay instrumentos tecnológicos”.

En cuanto a cómo se manejaría la transparencia en el municipio, el candidato Rafael Briceño dijo: “El ejemplo fundamental de la administración que vamos a encabezar es el combate a la corrupción. A nivel nacional se estima que 500 mil millones de pesos son a la corrupción, si lo destinamos a acciones locales, todo cambiaría. Lo que tenemos que hacer es transparentar todos los movimientos, yo les he dicho a todas partes a los que he ido que vamos a hacer una administración transparente para que todos los movimientos diarios se estén subiendo a la red y el ciudadano pueda estar checando cuánto se está pagando por cada obra, el folio de cada cheque o eliminar el efectivo para que se maneje con transferencias y pueda ser totalmente transparente. Hay que saber medir egresos con los resultados, por ejemplo cuánto gastaste en políticas de movilidad o de tránsito y cuándo hemos escuchado del total de multas de la dirección de tránsito, qué se ha salvado en vidas humanas, cuántos accidentes se han evitado, tenemos que hacer la rendición de cuentas. La administración será totalmente transparente no fomentaremos los moches, los amiguismos ni la contratación con los cuates. La administración municipal es la hebra más delgada, el margen de posibilidad de gasto que se tiene en es muy escaso e invertirlo en cosas superfluas es un gasto totalmente tirado a la basura, hay que invertir esos 10 millones en contrato de inversión pública para detonar el empleo, el mercado interno, en vez de en festivales”.

Respecto a la revocación de mandato el candidato Leoncio Morán estableció: La revocación de mandato es un formato que los gobiernos de movimiento ciudadano ya ejercen, los alcaldes de movimiento ciudadano a la mitad del periodo de tres años se someten a un ejercicio de ratificación de mandato aunque la ley no lo prevé, de manera unilateral los gobiernos de movimiento ciudadano, yo siendo alcalde de Colima, habré de hacerlo de la misma manera. Yo fui alcalde de Colima, cuando llegué me tocó recibir una deuda inmensa y que fue lo que hicimos, formar un gobierno de personas capaces, técnicamente preparadas para el puesto que van a ocupar. Llegamos a cuidar el patrimonio de todos los ciudadanos, cuidarlo y utilizarlo porque el dinero de la gente es sagrado. Así lo haré como presidente municipal, tomando en cuenta a todos los ciudadanos, al final no solo dejamos deuda, sino dejamos dinero en las cuentas del ayuntamiento, lo hicimos haciendo de lo ordinario algo extraordinario. Pagábamos puntualmente a los proveedores porque comprábamos a mejor precio, todas las compras eran transparentes, hoy con los avances tecnológicos nos va a permitir haciendo de manera más eficiente. Es el compromiso que adquiero. La revocación será un proceso abierto, donde ustedes los ciudadanos al año y medio podrán decidir si me quedo o me voy, cuantos gobernantes no se habrían ido antes por las malas cuentas que entregan a los ciudadanos. La revocación de mandato tiene que ser un acto en el que se involucre a la sociedad”.

Sobre los cambios urgentes que tiene que suceder en la sociedad respecto a la transparencia Héctor Insúa afirmó: “Nunca más tenemos que permitir que los gobernantes se roben nuestro dinero, han creado todo tipo de trampas, mañas y mecanismos para robarse el dinero de nosotros. Un reto que tengo para antes de la administración es saber quién ha sido quién, un tema de resultados, invertiste tanto dinero en obra pública, gastaste tanto en gasolina, ver cuantos vehículos en funcionamiento y que servicio nos dieron. Datos que todo mundo tiene que saber para que nunca más podamos nosotros estar en una situación que permita que se roben nuestro dinero, porque nunca tenderemos mejores calles, más becas si permitimos que se sigan robando el dinero de nosotros. Tenemos que decir ya basta. Tenemos que decir, tal cual como se dio un resultado histórico por la selección de futbol, partir de hoy además de que le ganamos a Alemania, nadie nos vuelve a robar. Actualmente las sesiones de cabildo en el Ayuntamiento de Colima son totalmente abiertas cualquiera puede ir a las sesiones donde se aprueban los presupuestos o las cuentas públicas, pero es importante contar con más participación de gente”.

A continuación, el candidato Walter Oldenbourg comentó acerca de la honestidad y sustentabilidad: “El tema de honestidad no es un tema de campaña, la honestidad se adquiere desde la casa. En mi casa yo utilizo el agua de la lluvia, yo le cierro a la llave, yo tengo paneles solares con los que produzco mi propia luz y agua caliente con calentadores solares. Yo le he sido honesto y fiel a mi señora por más de 24 años y a mis hijos aquí presentes, así pretendo hacer a todos los ciudadanos”.

