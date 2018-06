Elina derrotó en dos sets a Alizé En el Torneo de Birminghan.

Inglaterra

La sembrada número dos, Elina Svitolina de Ucrania, triunfó en cuartos de final en el Nature Valley Classic el miércoles, con una amplia victoria por 6-4, 6-2 sobre Alizé Cornet de Francia.

“Primera vez en cuartos de final aquí en Birmingham, no podía desear un mejor comienzo”, exclamó Svitolina durante su entrevista en la cancha después del partido.

La número cinco del mundo ucraniano amplió su rendimiento cabeza a cabeza contra Cornet a 4-2 después del encuentro de una hora y 22 minutos. Cornet había tomado sus primeras dos reuniones en 2013, pero desde entonces, Svitolina ha reclamado ocho sets consecutivos contra la francesa.

“Esperaba un buen partido”, dijo Svitolina, durante la entrevista en la cancha. “[Cornet] juega bien contra los mejores jugadores, venció a un par de ellos en el pasado, y ella realmente intensifica su juego. Sabía que tenía que jugar, y estoy muy contento con la actuación de hoy”.

Svitolina tuvo 16 ganadores y 15 errores no forzados en el partido, y ganó 55 por ciento de los puntos al devolver el segundo servicio y Cornet tuvo 17 errores no forzados, más que sus 14 ganadores, y no logró convertir ninguno de sus cinco puntos de quiebre en el encuentro.

El set de apertura estuvo ordenado, con ambos jugadores teniendo un ganador más que su conteo de errores no forzados durante ese tramo. En los primeros cuatro juegos del partido, Svitolina y Cornet mantuvieron el saque sin problemas.

Svitolina, sin embargo, convirtió un cuarto punto de quiebre del juego con una derecha ganadora para tomar una ventaja. “Esa es la meta para todos, jugar bien, ser constante porque la temporada es muy, muy larga”, dijo Svitolina. “Así que es por eso que sé que, para estar en la cima del ranking femenino, tienes que jugar muy buenas temporadas y todos los torneos. No importa qué superficie”.

Comentarios