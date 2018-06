Propongo lo que sí puedo cumplir: Adriana Mesina.

Infoecos/Tecomán

Las propuestas que ha estado presentando la candidata del PRI-PVEM a la diputación local por el Distrito X en Tecomán Adriana Mesina Tena, van encaminadas a acciones que sí se pueden lograr desde el ámbito local, porque las propuestas salen de los mismos ciudadanos, salen de las pláticas que a diario se tiene con la gente, son el sentir de la población y sobre todo se les da seguimiento a sus demandas.

La candidata a legisladora local aseguró que no se es diputado solo para subirse al estrado o para que le tomen la foto o para salir en los periódicos, “estamos presentando de manera constante iniciativas viables, que se pueden cumplir, pero sobre todo que benefician al ciudadano”.

Manifestó Mesina Tena que las propuestas que ha estado presentando a la gente han sido muy bien recibidas y que se aprecia que la campaña ha ido de menos a más.

“Se trata, pues, de propuestas que sí voy a cumplir porque están dentro de mi ámbito de competencia, yo no engaño al ciudadano nada más para que voten por mí, ya que en ocasiones me han solicitado que vea el asunto del alto cobro del gas o la luz, y les he remarcado que eso es del ámbito federal y si les digo que yo lo arreglaré desde aquí es estarles mintiendo, por eso mis propuestas van encaminadas a cosas que sí puedo cumplir y lograr desde lo local con todo el apoyo y la ayuda para los ciudadanos”.

Comentarios