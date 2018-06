Argentina, al borde de la eliminación.

Crisis nerviosa y al borde del colapso. Argentina, con todo y Lionel Messi, se está volviendo loca en Rusia 2018, porque víctima de sus errores y sometida por una terrible presión, perdió con Croacia 0-3 en el Estadio de Nizhny Novgorod en la segunda fecha del Grupo D, lo cual pone a La Albiceleste al borde de la eliminación de la Copa del Mundo con apenas un punto en dos partidos disputados y con la obligación de ganarle a Nigeria en su último partido.

Desde que se entonó el Himno Nacional y Messi se tapaba la cara, luciendo un semblante desencajado, el partido no pintaba bien para los argentinos, porque al igual que su capitán y estrella, el equipo tuvo el mismo comportamiento durante el encuentro, por la obligación de sacar un buen resultado frente a los croatas, luego del sorpresivo empate ante Islandia en la primera jornada.

Primero, porque tuvo para abrir el marcador a través de Enzo Pérez en el primer tiempo, pero el mediocampista de River Plate desperdició una oportunidad que era más difícil fallar que acertar dentro del área, con el portero Subasic ya vencido y con la portería abierta, pero mandó su disparo por un costado ante la incredulidad de los miles de argentinos, -incluido Diego Armando Maradona-, presentes en el estadio.

Y después, con el indigno error del guardameta, Willy Caballero, en el segundo tiempo, quien le dejó el balón a placer a Ante Rebic, mismo que no desaprovechó y anotó el primer gol para Croacia con una volea dentro del área, con lo que Argentina se cayó a pedazos y nunca más pudo levantarse en el juego.

La Albiceleste está enferma de nervios, destrozada por las expectativa que generó el subcampeonato que consiguieron hace cuatro años en Brasil y también por las esperanzas fincadas en la estrella del Barcelona, que hasta el momento en lo que lleva jugado en la Copa del Mundo, ha demostrado no poder cargar con un equipo que clasificó a este Mundial de último minuto en Conmebol y que lleva varios meses jugando muy debajo del nivel que se esperaba.

Duramente criticado en su país, Sampaoli parece ya no saber qué hacer con un equipo en el que además de que Messi no ha mostrado su nivel habitual, no tiene quién le ayude. Lo único que atinó a hacer el estratega y ya con el marcador en contra, fue meter tanto a Cristian Pavón, Paulo Dybala y Federico Higuaín, quienes no pudieron hacer nada, sino por el contrario, Croacia encontró el segundo con un golazo de Luka Modric dentro del área, al 80’ y en tiempo agregado, Ivan Rakitic clavó el tercero gracias a un contragolpe que tomó a la defensa totalmente muerta.

Así, Argentina está al borde de la eliminación en Fase de Grupos, tal cual le pasó hace 16 años en Corea-Japón 2002 donde ni siquiera pudo avanzar a octavos de final, por lo además de estar obligado a ganarle a Nigeria, ruega porque este viernes en el juego entre Islandia y los africanos, haya un empate para tener un poquito más de vida, mientras que Croacia ya está en la siguiente fase con dos triunfos y en su último partido buscará cerrar de manera perfecta en el Grupo D.

Comentarios