Cher fue obligada a participar en la secuela de Mamma Mia.

La polifacética e incombustible Cher fue sin duda uno de los fichajes más sorprendentes y que más revuelo causó cuando empezaron a anunciarse los nombres de los intérpretes que acompañarían a Meryl Streep, Amanda Seyfried o Pierce Brosnan en la secuela de la aclamada cinta musical “Mamma Mia”. Sin embargo, hasta ahora la diva no se había atrevido a revelar que, en realidad, su participación en el filme acabó fraguándose sin su consentimiento y sin que nadie le pidiera opinión.

“La verdad es que mi agente me llamó por teléfono y me dijo directamente: “Vas a estar en la nueva película de ‘Mamma Mia”. Y después colgó sin más. No tuve otra opción”, ha bromeado la artista a su paso por el programa de Graham Norton, después de que el presentador le preguntara si había resultado difícil persuadirla para que aceptara la oferta.

