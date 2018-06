Impulsaré iniciativas para el desarrollo económico: Osiris.

Infoecos/Colima

En reunión con el consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Colima (Canaco ServyTur), la candidata de la alianza PRI–PVEM a diputada local por el distrito seis, Osiris Romero Celis, ratificó su compromiso de ser una aliada del sector empresarial, comercial y turístico de la entidad, a fin de contribuir desde el Congreso del Estado, a generar condiciones de seguridad, desarrollo económico, turísticos, social y cultural para el estado.

“Lo primero que debemos hacer es generar las condiciones de seguridad para que nadie se vuelva a sentir e inseguro, debemos recuperar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía; eso nos permitirá no solo detonar el desarrollo económico, turístico, social y cultural de la entidad, sino que lo fortalecerá, porque cuando hay seguridad, hay inversión, y la inversión impactada en todos los ámbitos de la vida social”, señaló Osiris Romero.

En el mismo sentido, la candidata a diputada local por el distrito seis mencionó que “como legisladora, trabajaré para que los ciudadanos y la sociedad civil tengan la certeza jurídica de que van a estar respaldados; “una de mis propuesta es generar desde el Congreso del Estado un marco normativo para dar el respaldo legal y presupuestal, a la ciudadanía para que pueda organizarse y contribuir a la seguridad de su barrio, colonia o comunidad, así como de sus negocios”.

Por otra parte, Osiris Romero destacó a los empresarios su propuesta en materia de desarrollo turístico, la cual tiene como objetivo central detonar el turismo rural, aprovechando la visión de metropolización que se tiene con los cinco municipios, “para fortalecer este rubro, hay muchas oportunidades, que no se han aprovechado, el distrito seis al que representó, comprende la zona de la parte norte del municipio de Colima y Cuauhtémoc, los cuales tienen un gran potencial para detonar el turismo rural, de ahí que unas de mis propuestas es impulsar un proyecto turístico para el Valle de Colima”.

Asimismo, la abanderada de la alianza PRI–PVEM dijo a los miembros de la Canaco, “como diputada impulsaré las reformas que sean necesarias a la ley, para que los funcionarios que sean sorprendidos en actos de corrupción o se les compruebe malos manejos de los recursos públicos, no solamente sean sancionados, sino inhabilitados de por vida del servicio público, porque no una persona que traiciona la confianza de los ciudadanos, no puede ni debe volver a ocupar un espacio público; como funcionarios o servidores públicos debemos garantizar la trasparencia y rendición de cuentas del uso y destino de los recursos públicos”.

Finalmente, tras agradecer a los miembros de la Canaco el haberle permitido participar en este espacio de diálogo y retroalimentación, en el que tuvo la oportunidad de compartir sus propuestas y conocer la agenda que como empresarios están impulsando, Osiris Romero se comprometió a “mantener un contacto permanente con el sector empresarial, comercial y turístico de Colima, con el objetivo de llevar sus propuestas y sentir a la Tribuna del Congreso del Estado.

