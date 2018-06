Promete Sergio Chamuco Anguiano atender desde su casa al pueblo de Tecomán.

Infoecos/Tecomán

El candidato a la Presidencia Municipal por la alianza “Por Colima al Frente”, PAN-PRD, Sergio “Chamuco” Anguiano, anunció que será un presidente que atenderá a todos los ciudadanos, y que también lo hará desde su casa, “por eso, no me da miedo dar mi domicilio particular en las reuniones que asisto, porque no le debo nada a nadie y porque quiero atender a la gente como se merece”, externó.

Dijo que los ciudadanos están hartos de no ser atendidos en la Presidencia, o que el presidente ya no se deja ver cuando gana las elecciones, “y la queja constante que escucho es que van a la Presidencia a solicitar audiencia, pero el Alcalde no los reciben porque anda en otras cosas”, comentó.

“Chamuco” Anguiano criticó que los candidatos de otros partidos que van como él tocando puertas, visitando a los ciudadanos casa por casa para pedirles el voto y cuando llegan al poder se olvidan de cómo ganaron y le cierran la puerta a quienes le dieron el triunfo.

En ese tenor, dijo que en su administración ya no pasará eso, subrayó que a él lo encontrarán en la presidencia dando audiencias públicas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, así como en su casa particular, en los campos deportivos, colonias y comunidades.

“Y donde sea que me encuentren serán atendidos para conocer la problemática y buscar conjuntamente la solución”; por lo que dejó en claro que los funcionarios son servidores públicos, pagados con el dinero del pueblo para servir a la comunidad, “nosotros somos sus empleados”, destacó.

