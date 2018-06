Islandia 1 Croacia 2: Islandia estuvo cerca

Croacia logró el lleno de puntos en el grupo D del mundial de Rusia 2018 al derrotar a una selección de Islandia que creyó en la clasificación hasta el final. El segundo tanto tan deseado por los islandeses no se concretizó y finalmente llegó de las botas de Perisic en el último minuto del tiempo reglamentario para darle el triunfo a una Croacia que ya estaba clasificada.

Los suplentes respondieron presente

Con nuevo cambios en el equipo titular que derrotó a Argentina, el entrenador croata Zlatko Dalic claramente ya estaba pensando en su partido de octavos de final contra Dinamarca. Eso no le impidió a los suplentes hacerse con la posesión del esférico y empezar a generar peligro cerca del área islandesa. Por su parte los islandeses pudieron aguantar la primera ola de peligro croata e incluso presionaron el arco rival en la recta final de la primera parte a través de Sigurdsson (31’), Finngogason (40’) y Gunnarsson 45’+2).

Los croatas aceleraron el ritmo al iniciar el segundo tiempo, y después de haber avisado con un tiro sobre el travesaño, Badelj abrió el marcador con una volea picada después de un centro desviado (53’). Con orgullo, Islandia respondió y lo dio todo para acercarse a la clasificación. Ingason se encargó de que no se apagara la llama de la esperanza y estuvo cerca de conseguir la igualada en el 55 y en el 56 con un cabezazo sobre la parte exterior del travesaño. La recompensa islandesa llego un poco más tarde cuando el defensa croata, Dejan Lovren, dejó su brazo suelto cuando venía a cortar un centro. Penalti clarísimo que el árbitro no dudó en pitar sin ayuda del VAR y Sigurdsson no falló desde los once metros

En una buena posición para lograr el pase a octavos por el resultado que se estaba dando simultáneamente en el Argentina-Nigeria, los islandeses siguieron empujando para lograr el tanto de la liberación. Sin embargo, nunca pudieron alcanzar su sueño y Perisic le puso fin a la historia con un gol marcado en el minuto 90.

Cruces definidos

Con los enfrentamientos de hoy, los cruces de octavos entre los grupos C y D ya están definidos. Croacia sale como la gran beneficiada de los dos grupos y se enfrentará a Dinamarca el domingo en Nijni Novgorod, mientras que Argentina, que logró el milagro, jugará el primer partido de octavos contra Francia en Kazán, el sábado a las 9 de la mañana, hora del centro de México.

Tom Houdebine

Comentarios