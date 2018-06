Mi equipo y yo amamos a Messi: DT de Nigeria.

Rusia

El técnico de Nigeria, Gernot Rohr, reconoció que le encanta la forma de jugar de Lionel Messi, pero también hay algo que le gustaría más, echarlo de lo que quizás sea su último Mundial.

“Amamos a este gran jugador, Messi, todo el mundo lo ama, yo en lo personal y también mi equipo”, afirmó el estratega alemán durante la conferencia de prensa realizada en la víspera del encuentro en la Arena de San Petersburgo.

“Pero no pensamos en si es su último partido del Mundial, pensamos en nosotros. Tenemos que defender los colores de Nigeria, en el futbol no hay piedad, no hay misericordia, no podemos regalarle nada a este jugador aunque nos guste mucho”, agregó.

Una eliminación de Messi, un día después de cumplir 31 años, a manos de Nigeria y en la fase de grupos con una Argentina a la que se adhería la etiqueta de favorita, sería efectivamente algo inmisericorde.

La Albiceleste necesita vencer a Nigeria y esperar a que Croacia, ya clasificada en el grupo D, coseche un triunfo o un empate frente a Islandia. En los cuatro enfrentamientos previos entre Argentina y Nigeria en mundiales, los sudamericanos se han llevado el triunfo.

“Messi ha jugado bien, no ha tenido suerte. El arquero de Islandia le tapó un penal, pero yo lo veo en una estupenda condición”, manifestó Rohr. “Pero no pensamos en Messi, pensamos en nuestro juego”, agregó.

Con un triunfo, Nigeria asegura la clasificación, por lo que Rohr descartó cualquier tipo de precaución, por mucho que sus discípulos enfrenten a una plantilla multiestelar.

“No puedo dar mi plan exacto de cómo vamos a jugar. Lo que vamos a tratar de hacer es tener a unas Súper Águilas combativas… Tenemos que ganar, quizás un empate baste para nosotros, pero queremos ganar”, anticipó.

Comentarios