No declinaré y voy a ganar; tengo ventaja de 3.9 % sobre mis contrincantes: Chapula.

Infoecos/Colima

Ante “rumores” que han surgido en redes sociales y “comentarios” que se han hecho sobre “una posible declinación a sus aspiraciones”, el candidato a presidente municipal de Colima por el Partido Nueva Alianza, Roberto Chapula de la Mora, aclaró que “no declinaré y voy a triunfar en los comicios del próximo domingo, pues tengo a mi favor una ventaja de 3.9 por ciento sobre mis adversarios en las preferencias electorales”.

El candidato a la alcaldía de Colima dijo tener encuestas que lo sitúan en primer lugar en las preferencias electorales, con una ventaja “inalcanzable” en estos momentos.

Para acallar rumores, Chapula de la Mora afirmó que por “esa ventaja que me dan las encuestas, por el apoyo de la ciudadanía, del electorado, no declinaré y estoy seguro de que voy a triunfar en las elecciones del próximo domingo”.

Chapula de la Mora se catalogó como una persona y un candidato de convicciones y firme. “Soy una persona firme, no soy gallo chinampo, soy gallo fino que se muere en la raya. Vamos al final”.

Los “rumores” sobre su posible declinación se dieron a raíz de comentarios que el propio Chapula hizo en un medio de comunicación local, rechazando “la guerra sucia” que se ha dado en contra de algunos candidatos.

“La convivencia entre adversarios electorales es una muestra de civilidad política. He expresado que la competencia electoral es como los juicios, son procesos complicados y resultados inciertos, en un juicio las partes están condicionadas a las partes de un juez, además no solo he convivido con un político, sino con todos y de todos los partidos”, dijo.

Afirmó que como abogado, como profesionista y como político, “con nadie estoy peleado yo, Roberto Chapula está construyendo, no destruyendo. Que quede claro que la convivencia entre adversarios transitorios es una muestra de civilidad política. Que no se asusten si convivo con alguien”, aclaró.

En conferencia de prensa, Chapula de la Mora dijo que la campaña que desarrolló fue a ras del suelo, “no fue mediática, sino de territorio, fue una campaña por tierra, cerca de la gente”, destacando que de las 92 secciones electorales que integran el municipio de Colima, y que las recorrió, le dio la oportunidad de visitar el 85 o 90 por ciento de las viviendas”.

El abanderado de Nueva Alianza en la capital del estado dijo que si bien la suya fue una campaña intensa, fue austera, fue alegre, “que nos permitió mantener esa cercanía con la sociedad; vimos que el mayor problema que se tiene es el de la inseguridad por la gran cantidad de robos, y así nos lo manifestó el 40 por ciento de los domicilios visitados, de ahí surge el tema de la necesidad de limpiar de rateros a Colima”.

“Vemos con preocupación y molestia que en muchos domicilios la gente vive enrejado, al frente y por la parte trasera y la cochera la tienen con cadenas y candados. Eso ya no es posible que la gente de bien viva encerrada y los ladrones estén en las calles”, mencionó.

Asimismo dijo que se tiene que trabajar mucho para limpiar la ciudad, que sea ordenada y generosa, “debe regresar el Colima en el que nosotros crecimos; aspiramos a tener calles transitables, que las luminarias funcionen al cien por ciento, en la zona urbana y en las comunidades rurales”.

Roberto Chapula dijo que aspira a impulsar la zona sur de la ciudad, al igual que la zona centro y a todo el municipio con equilibrio, dando atención a toda la zona que no tuvo la atención adecuada y de esta manera que haya un crecimiento ordenado en la ciudad, dijo el aspirante a alcalde por el Partido Nueva Alianza.

Insistió en que “en el ruedo político voy hasta el final, la democracia es para unirnos, no para dividirnos; por eso trabajo fuertemente”.

Por último, asentó que “con el respaldo de miles de ciudadanos lograré la victoria electoral, por eso llegará un huracán de victoria con dignidad, honor y triunfo contundente e inobjetable para la fórmula de Nueva Alianza, que cuenta con una estructura poderosa, respetada y que se ha movilizado bajo el liderazgo de Javier Pinto Torres, dirigente de este instituto político”.

Comentarios