De nada serviría ser líder goleador si no pasamos: CH14.

La cita con Suecia podría significar un histórica para Chicharito Hernández, ya que podría alcanzar su quinto gol en Mundiales, con lo que rebasaría a Luis Hernández en la cima de la tabla histórica para México.

Para el jugador del West Ham, entrar en la historia del futbol mexicano no servirá de nada si la Selección Mexicana no consigue el pase a los octavos de final o va más allá del quinto partido.

“Javier Hernández pasará y vendrán otros jugadores, lo importante es el país del que estamos orgullosos, si me quedo como el máximo goleador en Mundiales será muy bueno, pero de nada servirá si no pasamos de ronda mañana. Primero es el país, el grupo, y después los logros individuales llegarán por consecuencia”, dijo en conferencia de prensa.

Hernández Balcázar aseguró que en el plantel mexicano todos son valiosos y dedicó todo lo conseguido a los siete jugadores que por ahora no han tenido minutos en lo que va de la Copa del Mundo.

“Hay siete jugadores que no han tenido minutos: Alfredo (Talavera), Jesús Corona, Erick Gutiérrez, Javier Aquino, Jonathan dos Santos, Marco Fabián y Oribe Peralta, hay mucha gente, también nosotros a veces perdemos de vista la importancia del equipo, esos siete igual que los que hemos tenido minutos hemos puesto todo para beneficio del equipo, para sumar”, aseveró.

“No porque yo metí el gol o El Chucky me la pasó, estamos donde estamos. No. Todos valemos, lo que me ha ayudado Oribe o Marco, que lo conozco desde niños, o Erick Gutiérrez con esa hambre que tiene, todos nos dan mucho, igual los que estamos dentro. Eso es imaginar cosas chingonas, no solo verme campeón del mundo, sino ver un país que sume, como todos ellos, que suman mucho”.

