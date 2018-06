Entrevista Lic. Salvador Villa Bibiano a la Mtra. Mely Romero Celis.

SV: ¿Actualmente usted es Senadora?

MRC: “Con licencia”.

SV: ¿Anteriormente estuvo en SAGARAPA?

MRC: “Sí, como subsecretaria, pero ya renuncié a ese cargo”

SV: ¿Por qué quiere ser Diputada Federal?

MRC: “Quiero ser diputada federal para seguir trabajando por Colima. Para mí el servicio público es mi vida. Yo no tengo ningún otro interés en la vida, no me interesa ni si quiera una remuneración económica, no me interesa nada, sólo el servicio público eso a mí me llena. Yo digo que todas las personas en la vida tenemos algo que nos apasiona y eso aunque no nos pagaran nos dedicáramos a eso.

Para mí es el servicio público, lo traigo en mi sangre, seguramente heredado por mi padre, lo vivo desde muy chiquita. Aquí vivimos a media cuadra, de chiquita mi padre iba a trabajar al ayuntamiento y no sabes los recuerdos que tengo de este trayecto; sabiendo y sintiendo que mi papá ayudara a la gente. Entonces a mí esto me motiva, lo hago con mucho amor y pasión y quiero seguir sirviendo.

La Diputación Federal es la oportunidad que me da el partido para seguir trabajando específicamente este cargo. Yo lo haría desde cualquier cargo.

SV: ¿Cómo has sentido el ánimo de la gente, en especial en tu tierra que es Cuauhtémoc y en otros municipios?

MRC: “Muy bien yo me siento muy contenta, ya estamos en la recta final, yo me siento muy contenta y convencida de que voy a ganar la elección. Lo vamos a ganar muy bien.

Todo este proceso de la elección es un momento muy especial, empezamos una campaña con la ciudadanía muy dolida y en ciertos casos muy apáticos en toda la participación política. Sin embargo para mí la experiencia personal ha sido de tal manera y hoy tengo más claro que nunca las definiciones políticas se tienen que dar a partir de las personas ya no de los partidos políticos.

Yo estoy viendo que los ciudadanos nos están viendo como personas y así los invito que miren a Mely Romero, me miren, evalúen, investiguen y vean todo a mi vida. De trabajos y programas,si camino o no camino después de la elección, si llevo eventos a las colonias, si tengo programas sociales y cuáles programas de ayuda a las personas, programas de legislación y gestión.

Mi vida es transparente y yo busco siempre ser muy congruente, en mi decir y actuar. Eso es lo que yo pido que las personas reflexionen y siento que lo han hecho para mí y por eso sé que tengo la confianza de muchos colimenses, de ganar la elección y eso me compromete a seguir trabajando mucho.

He trabajo mucho en Cuauhtémoc, cuando fui Diputada Local, yo le puedo decir que me gané el cariño de las personas. Yo quise ser Presidenta Municipal, sin embargo la circunstancia me permitió ser Senadora,esa responsabilidad como senadora hizo que trabajara a nivel estatal y por lo tanto dejar un poquito Cuauhtémoc en tiempo, no en compromiso.

Cuando me voy a la subsecretaría mi responsabilidad es nivel nacional y entonces es menos tiempo para Colima y Cuauhtémoc. Sin embargo, te puedo decir que muchas familias van a mi casa que es su casa, mi mamá toma mensajes; yo dejé a mi hermana responsable de trabajar y darle seguimiento a las cosas. Ella le echó tantas ganas, que hoy tiene una oportunidad porque ella se lo ganó.

Yo sé que en Cuauhtémoc ven mi trabajo, sé que quisiera que estuvieran más presente físicamente y en tiempo aquí en Cuauhtémoc. Es algo que le tengo que echar más ganas y poder cumplir y siento muy bien las familias de Cuauhtémoc.

SV: ¿Tu consideras que la gente debe de votar por ti, tienes algo exclusivo para hacer por tu pueblo?

MRC: “Por mi pueblo, yo quisiera hacer muchas cosas, seguir con los programas y proyectos productivos a que le ayudemos a las familias a detonar una actividad económica, un empleo, para que vayan saliendo a delante, en eso es donde tengo experiencia. Y es lo que quiero seguir impulsando, proyectos productivos o capacitación para el empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Yo sé que lo puedo detonar en Cuauhtémoc.

Tengo en mente trabajar y quisiera lograr una banda musical de niños, especialmente en las Higueras y sé que con los niños podemos empezar a trabajar. Intentéhacer un huerto comunitario.

Le estoy platicando sueños, pero los necesito aterrizarlos. Visualizo la entrada de Cuauhtémoc, viniendode la autopista pasa por la plaza de toros, para embellecer toda esa entrada que es la puerta de Cuauhtémoc.

Cuando fui tesorera municipal, siento que la única mejora que ha tenido, es una banqueta que se le ha hecho un firme al rededor. Eso lo hicimos tras las ganancias de las fiestas de octubre y creo que no se le ha vuelto hacer nada a la plaza.

Soluciones reales para Cuauhtémoc es el agua potable, no sola, tengo que hacerlo con la autoridad municipal y con gestión de recursos de gobierno del estado porque se necesita una inversión mayor. Empieza con una gestión de 1.600 millones de pesos que son necesarios para un estudio y que nos diga cuál es la solución para el agua potable en Cuauhtémoc para ello se necesita una contraparte de 300 mil pesos que no se han podido dar aquí.

¿Por qué hay poca agua? hay una toma principalmente de las comunidades o pozos de agua. En términos generales y esto es trabajando con los del agua potable, ciudadanos, expresidentes. Sí hay agua, pero las redes están muy desgastadas, no hay válvulas que nos permitan organizar el suministro de agua, se viene por pendiente y las zonas de abajo no tienen agua suficiente pero hacia arriba nunca les llegará suficiente.

Y otro problema es la energía eléctrica que se necesita en los pozos para bombear agua, no hay dinero del ayuntamiento para pagar la energía eléctrica; privilegian programas sociales y privilegian otros gastos por encima del agua potable. Y me parece que eso no está bien, porque lo principal es el agua potable, y el deber municipal es atender los servicios públicos.

SV: ¿Un programa específico?

“Quiero hacer una gestión de 180 mil pesos para proyectos productivos, en todo el distrito y también en Colima.

En Cuauhtémoc le apuestan mucho al campo, me estoy proponiendo una gestión de 75 hoyas de agua para el campo, ahí también es una gran necesidad el agua.

En SAGARPA manejé el programa de ollas de agua y bordos pequeños, ahora me tocará ser gestora, solicitar recursos para esas 75 ollas de agua en toda la zona norte del estado”.

En cuanto al aspecto educativo.

MRC: “En principio, entorno a la reforma, se tienen querevisar dos cosas, la implementación y la reglamentación; y por otro lado en sí la reforma. Por todo lo que ya he platicado con maestros que la implementación es lo que tenemos que mejorar y la reglamentación porque la ley es el sustento y tenemos que donde ya se hizo.

Por eso es que ahorita se están viendo muchos detalles, que los maestros se preocupan por la evaluación, detalles que están generando muchos ruidos porque no hay un reglamento que diga así son las reglas.

En la ley no es tanto como lo dicen algunos maestros, incluyendo este tema de la permanencia, tenemos que entrar a revisar.

En cuanto al tema de educación general: soy maestra y tengo una maestra en educación. Porque yo entiendo el valor de la educación, el desarrollo de las personas. En un tema en el que tengo que avanzar es en la educación dual, es un modelo que ya México está adoptando, viene de Alemana, implica que en las carreras, los jóvenes se formen la mitad del tiempo un 60% en el aula y el otro 40% o 50 % en la empresa, industria o campo. Y cuenta como calificación la práctica como la teoría. Es un modelo que ya está avanzando. Hace como 3 años en un evento, vino un secretario de estado, subsecretarios y líder de la COPARMEX y se firmó un gran convenio.

Hoy a nivel nacional existen 7 mil estudiantes ya estudiando bajo este modelo, 800 empresas participando y 1000 mil escuelas participando. Lo que quiero es inyectar recurso y que crezca más.

Sv: ¿De impunidad, en cuanto a las críticas de extranjeros, de la bola de corruptos?

MRC: “veo que hay muchas situaciones, primero que no se denuncian, entonces nunca se persiguen, segundo aun cuando se denuncian no se castiga. Y me parece que es una de las causas que exista corrupción. Y eso nos tiene a México como un país tachado en corrupción.

A mí me duele mucho, todo eso mi vida entera conforme a los principios que mi padre nos enseñó, honesto y transparente. Jamás, no hay nada absolutamente que yo tenga que ocultar.

Pero me duele y me encanija que me señalen de algo que los demás están cometiendo, a mí me duele y me da rabia que a todos nos juzguen igual y al otro no lo castigan y yo tengo que pagar,que yo si pague por algo que el otro está cometiendo.

Yo no voy a renegar de mi partido que me ha dado las mejores oportunidades, sí reniego de la gente mala. Yo no voy a seguir ocultando y tapando nada, que no son.

Tras la plática con una abogada, se deben de reforzar el tema de los castigos a los funcionarios corruptos. Con todo los elementos jurídicos. Pero estoy convencida que debemos legislar y evidenciar.

¿Vas a representar a todo un estado, un resumen de lo que me has platicado?

MRC: “Tengo mucha fe de ganar, lo que les pido a las personas es que reflexionen muy honestamente y muy profundamente el voto que van a emitir en esta elección. Yo sé que estamos viviendo momentos donde hay muchos sentimientos en contra del gobierno, en contra de los partidos y en contra de los políticos.

Pero no todos somos iguales, ya hay alguien, como Mely Romero que ya trabajó y que se puede ver qué clase de persona es, qué resultados tengo y qué trabajo tengo; los invito a ver, revisar e investigar y analizar de mi persona con todo eso, si yo les inspiro confianza les pido la oportunidad de ser Diputada.

No estoy casada, no tengo hijos y tengo 40 años, esto es mi vida y pasión la exigencia de la ciudadanía es tal.

El día siguiente de la elección me voy a poner a trabajar, tengo una ruta o una agenda legislativa que me dieron los laboratorios de soluciones. Pero ya tengo una lista de 300 personas a quienes les interesa trabajar un proyecto productivo.

Por eso invito a las personas a que reflexionen lo que significan los próximos 3 años y en manos de quien van a poner las decisiones de los próximos tres años y a nivel nacional. Nuestras vidas y desarrollo dependen de este 1 de julio.

Ahí dentro de la casilla haga su reflexión.

¿La compra de votos?

MRC: “Parece una situación que al final, qué sucede, y qué sucede en muchos sentidos. No solamente del PRI que le dijo yo a la población, si alguien les ofrece un peso por su voto, les pido que hagan una reflexión. Entiendo la necesidad que hay pero por un dinero que pueden recibir un día van a sacrificar 3 años de desarrollo.

Por eso yo le apuesto a los programas de proyectos, las gallinas que tanto me critican algunas personas, yo le puedo decir historias maravillosas de mujeres que han salido adelante gracias a sus gallinas porque empiezan a producir y a vender su huevo. Y empiezan a salir a delante. Tal es el caso de Mirna en Manzanillo que hace 2 años recibió 20 gallinas y ahorita tiene 600 gallinas y tiene una producción de huevo que le deja 1500 pesos diarios, dejó de vivir en su casita de madera, ahora vive en una casa de material, ella está estudiando la prepa y quiere ser abogada es comisaria municipal y está gestionando recursos para la cancha techada de su comunidad.

Y su marido que la violentaba, ya lo mando a volar. Ya es una mujer empoderada.

Por eso es que yo creo mucho es estos programas. Concluyó.

Cuauhtémoc, Col; 25 de junio de 2018

