A México lo hacemos los mexicanos.

Nosotros hacemos el gobierno y las leyes, las costumbres y los gustos. Pero perdemos el tiempo disculpándonos de los errores y culpando a los más que podamos. Los padres de familia han hecho a los mexicanos, escuelas y universidades hacen a los policías y a los gobernantes, tenemos el país que hacemos. Por eso, debemos saber quiénes somos, qué podemos y debemos hacer; nuestros gobernantes tienen el carácter y actúan como los educaron quienes los engendraron. Muchas bondades o maldades que tenemos se deben a que actúan países vecinos, sin que tiremos sus maldades y porque aceptamos lo de otros países. Por ejemplo, por qué se dio eso de “la Iglesia y el Estado”, la diferencia entre muestra Constitución y las leyes que se tenían antes del descubrimiento de América.

Quiénes somos, qué queremos ser, qué podemos, sin perder el tiempo en gustos y menos en caprichos y conveniencias de otros países. Todos los ciudadanos deben combatir la corrupción y la impunidad, actuar contra la pobreza y la desigualad social. Actualmente, urge combatir la impunidad y la corrupción, actuar contra la pobreza y la desigualdad social. Superemos la desconfianza que se vive; pongamos gobernantes capaces de dar convivencia armónica, necesaria para tener desarrollo humano. Vamos siendo sinceros. Nos dicen dónde y cómo mataron a uno, pero nunca se sabe quién lo mató. Mucho cuidado.

Falta conciencia, responsabilidad social y no desviar la necesaria actuación; somos responsables sociales y de nuestra actuación. Cuando vayamos a dar nuestro voto, no nos dejemos manipular, no atendamos a promesas sin ver la actuación necesaria. Actualmente es urgente resolver el problema de la policía y el ejército, los gobernantes y los partidos políticos, la comunicación de masas y el comercio; encaremos el problema de la identificación; seamos sensibles en la búsqueda del progreso, que pronto tengamos un progreso integral. Por mis estudios y mis investigaciones, me he convencido de cuántas desviaciones tenemos actualmente, y ni decirlo podemos. A un superior le dije de cosas que urgía quitar. Me dijo: “¿Quién te está preguntando?”. Yo no sabía que los culpables eran sus cuchis cuchis. Así es la vida, pero hagamos el mayor bien posible a la sociedad.

Se ha descuidado la importancia de la juventud ahora que tenemos una sociedad industrial y tecnificada. Es erróneo querer que el otro sea como yo soy y que le guste lo que a mí me gusta. Delante de todo están la verdad, la realidad y la sociedad es de todos. Es importante la juventud, porque en pocos años de allí salen los gobernantes, los padres de familia, los maestros, el ejército, los deportes, la comunicación social. Es el futuro. Cuidado, en la juventud están los buenos y los rebeldes, los inteligentes y los desviados, pero en ellos está el futuro.

Causa risa la actuación actual en lo referente a la juventud. En vez de corregir y orientar, se permiten actuaciones desviadas; tenemos desviaciones hasta en el lenguaje: “Ya vas, mi ñero, te aceleras a lo gacho; te la pasas paniquiando, ese. Acelérate, no seas wuey”. Y ojalá que solamente fuera el lenguaje. Se tienen grandes grupos de juventud desviada, hasta hay reglamentos y leyes que desvían y destruyen la realidad. Ejemplo, cuánta desviación vino cuando apareció la ley de respetar la libertad de los jóvenes, que actuaran a su gusto y con libertad. Y tanto mal que se tiene. Pronto serán nuestros gobernantes.

Actuemos, quitemos lo malo y pongamos lo bueno, que haya progreso en México. No perdamos el tiempo con “la Iglesia, el Estado”, todos somos, católicos o no, gobernantes o no, los dueños de México. A México lo hacemos los mexicanos.

