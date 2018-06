Con 436 competencias, los XXIII Juegos de Barranquilla 2018.

Los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 se disputarán, definitivamente, en 436 pruebas de las 470 programadas inicialmente.

Para las justas, que se cumplirán entre el 19 de julio y 3 de agosto próximo en Barranquilla, como sede principal, Cali y Bogotá, como subsedes, 34 campeonatos quedaron por fuera de la programación tras no cumplir con el mínimo de países en competencia. Para cada prueba se requieren cinco naciones disputando las medallas. Recientemente, en las inscripciones numéricas, 12 pruebas habían quedado al margen de los juegos y ahora, tras las inscripciones nominales, 22 más no cumplieron con las normas y reglamento de Odecabe.

Las últimas 22 pruebas que no cumplen los requerimientos son: Atletismo: 10 mil metros rama femenina, 20 kilómetros marcha mujeres, 50 kilómetros marcha rama masculina, 3 mil metros obstáculos en femenino y maratón hombres. Canotaje: C1 200 metros y C2 500 metros, ambas en la rama femenina.

El ciclismo de pista no se disputará en la velocidad por equipos de mujeres, mientras que en esquí náutico no habrá wakeboard masculino. En levantamiento de pesas se cayeron las competencias así: en la rama femenina 90 kilogramos arranque y envión, más 90 kilos arranque y envión mujeres. Los hombres no competirán en 77 kilogramos arranque y envión.

Tampoco habrá danza individual femenina en patinaje artístico, ni relevos mixtos y de mujeres en el pentatlón moderno. En remo no se disputará la prueba doble par femenino y en taekwondo el poomsae pares mixtos. En tiro quedó por fuera la prueba de fosa equipo mixto y en vela, lightning mixto.

