Padres enfrentan calvario en EEUU para hallar a sus hijos.

El Paso, Texas

En un edificio sin número ubicado a unas manzanas de la frontera de Estados Unidos con México, padres inmigrantes se aferran a las carpetas que contenían sus actas de nacimiento y sus documentos de solicitud de asilo mientras aguardan sentados en sillas plegables su turno para usar el teléfono.

Corren presurosos cuando son dicen sus nombres para darles la noticia de que un pariente o un trabajador del gobierno está en la línea, tal vez con noticias sobre sus hijos.

Por días e incluso por semanas, algunos de los cientos de padres que han sido separados de sus hijos por el gobierno de Estados Unidos han tenido que enfrentarse a uno de los sistemas de inmigración más complejos del mundo para encontrar a sus hijos y poder reunirse con ellos.

Para muchos ha sido una lucha desequilibrada, frustrante y desgarradora. La mayoría no habla inglés. Muchos no conocen el paradero de sus hijos. Y algunos dijeron que sus llamadas a la línea de información del gobierno no han sido contestadas.

Ahora, al menos, tienen al sistema legal de su lado, dado que un juez federal en California falló el martes por la noche que el gobierno de Trump debe reunir a más de 2 mil niños con sus padres en máximo 30 días, o 14 en el caso de los menores de cinco años.

Sin embargo, sigue habiendo enormes desafíos logísticos. Y queda por ver si el gobierno estadounidense puede arreglárselas para deshacerse de la burocracia, la confusión, la aparente falta de coordinación y cumplir con el plazo.

