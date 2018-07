Insúa reconoce su derrota vía redes.

Infoecos/Colima

Mientras que el domingo el aún candidato de la coalición PAN-PRD a la Presidencia Municipal de Colima, Héctor Insúa García, solicitaba a sus simpatizantes que no se dejaran engañar por los pronunciamientos de victoria de uno de sus contendientes, este lunes y por la misma vía, admitió su derrota en las urnas.

“Hoy quiero dar gracias a mucha gente; a todas las y los ciudadanos que me permitieron el alto honor de ser su presidente municipal y que hoy, han decidido que alguien más encabece ese esfuerzo; a los cientos de buenos servidores públicos que me han acompañado en la tarea de hacer un buen gobierno; a mi familia y amigos por su amor y apoyo incondicional; a Dios por todo lo que me da”, publicó en Facebook alrededor del mediodía.

En la misma publicación, Insúa García expresó: “deseó de corazón, que el próximo gobierno sea mejor que el nuestro y que a la gente de Colima le vaya bien los próximos tres años”.

Este mensaje estaba acompañado de una fotografía de la estatua del Rey Colimán con el siguiente texto: “Les dejo por aquí esta bella imagen de nuestra ciudad. Es tiempo de seguir adelante”, rubricó.

Aunque en la publicación no especificó sus siguientes pasos, ya que aún conserva vigente la licencia para separarse del cargo como alcalde capitalino, extraoficialmente se manejó que Héctor Insúa podría regresar al ayuntamiento a concluir su encargo antes de entregarlo al ganador de la contienda, Leoncio Morán Sánchez, el próximo 15 de octubre.

Finalmente y a manera de despedida hacia sus simpatizantes, Héctor Insúa escribió:” ¡Vamos a darle!”.

Cabe destacar que los resultados preliminares con el cómputo de 214 de las 227 casillas instaladas en el municipio, indican que la diferencia entre el primero y segundo lugar (Leoncio Morán Sánchez y Héctor Insúa García, respectivamente, es de 781 votos, aunque aún falta que se den los resultados oficiales por parte del Instituto Estatal Electoral.

Comentarios