Suecia se impone ante Suiza con la mínima diferencia

El penúltimo partido de octavos de final de la Copa Mundial de Rusia 2018, llevado a cabo en la cancha del Zenit de San Petersburgo, enfrentó a la escuadra de Suecia frente a la Suiza, partido del grupo F. Ambas selecciones buscaban la segunda plaza del sector E.

El partido, con pocas emociones, se vivió muy trabado por la pelea que se dio en la media cancha, sin embargo, el equipo que tuvo más dominio del balón durante los 90 minutos fue la escuadra nórdica, misma que generó las mejores oportunidades de gol frente a la portería rival. Los hélvicos, por su parte, sólo contaban con el empuje que representaba Shaqiri, el único jugador que implicaba peligro para los rivales, además de la recuperación de Granit Xhaka.

Las dos selecciones se fueron al vestidor, en el descanso, con el marcador en ceros. Ninguno pudo obtener el gol que les diera la calma y que los pusiera adelante en el marcador, durante los primeros 45 minutos.

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Janne Andersson continuaron con el acoso sobre el marco de Yann Sommer. Tuvimos que esperar hasta el minuto 66 para que Emil Forberg lograra conectar un disparo que se fue al fondo de la red que cubre el arco contrario. El disparo fue desviado por Manuel Ajanji, defensor suizo, así Suecia se puso adelante en el marcador y obtuvo el pase a la siguiente ronda.

El equipo d Vladimir Petkoic no bajó la guardia, intentó, por el contrario, ir por el tanto que igualara el marcador para alargar el partido, pero no pudieron conseguirlo, gracias a la defensa sueca que no los dejó horadar su arco. Así se consumó la segunda mitad en Rusia 2018, 1-0 le ganó la selección de Suecia a la selección Suiza.

De esta manera, los suecos esperan rival (el ganador en el duelo entre Inglaterra y Colombia) para enfrentarse el próximo 7 de julio en la Arena del Spartak de Moscú.

Marisol Contreras

