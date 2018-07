La femenil Sub-20 se prepara para la Copa Mundial Francia 2018.

China

La Selección Nacional de México Femenil Sub-20 ya trabaja en China como parte de su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA, Francia 2018, que se llevará a cabo del 5 al 24 de agosto del año en curso.

En suelo asiático, el conjunto que comanda Christopher Cuéllar sostendrá tres juegos que servirán para ir ultimando detalles antes del debut mundialista.

El combinado femenil arrancará su preparación ante el cuadro local el 4 de julio; dos días después se medirá ante Corea del Norte, para cerrar su participación el 8 de julio contra Tailandia.

Calendario de Partidos China vs México: 4 de julio de 2018, 19:35 horas (TL), México vs Corea del Norte; 6 de julio de 2018, 15:00 horas (TL); México vs Tailandia, 8 de julio de 2018, 15:00 horas (TL).

Para esta gira, el timonel convocó a 21 futbolistas que a partir de este momento darán lo mejor de sí para llegar en óptimas condiciones a Francia 2018.

