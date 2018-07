Oribe Peralta se despide de la Selección Mexicana.

Oribe Peralta, uno de los delanteros más rendidores de los últimos tiempos, anunció a través de su cuenta de Twitter, su adiós definitivo de la Selección Mexicana tras haber participado en el Mundial Rusia 2018, donde el Tri fue eliminado por Brasil en octavos de final.

“Quiero darle las gracias a @miseleccionmx por haberme permitido formar parte de ella durante estos años, siempre recordaré con enorme cariño cada uno de los partidos disputados, tuvimos tristezas pero sobre todo alegrías las cuales quedarán para siempre en mi corazón”.

“Hoy me toca decir adiós a la Selección, el mayor orgullo de mi carrera. Agradezco a toda la afición que siempre me apoyó, jugadores, entrenadores, doctores, utileros y directivos que me dieron siempre su confianza para defender nuestros colores, pero sobre todo a mi familia que son lo más importante en mi vida y sin ellos nada de esto hubiera sido posible.”, escribió en Twitter el delantero, quien apenas disputó un minuto en Rusia 2018, tras relevar a Miguel Layún en el duelo ante Suecia.

A través de Instagram, el futbolista de América difundió un video donde aparecen algunos de sus momentos más emotivos con la Selección Nacional, por ejemplo, cuando fue pieza clave de la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Oribe, que ya había anunciado en mayo pasado su retiro del Tricolor, debutó con la Selección Mexicana el 9 de marzo de 2005 al entrar de cambio al minuto 86 en un partido amistoso contra Argentina; mientras que el miércoles 10 de agosto de 2011 marcó su primer gol como seleccionado nacional ante Estados Unidos.

Además del certamen londinense, Peralta vio acción en los Olímpicos de Río 2016, en los Mundiales de 2014, 2018, también en las Copas América 2011, Centenario y en la Copa Oro de 2015.

